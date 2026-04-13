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Napoli, quando tornerà Rrahmani? La situazione

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Napoli, quando tornerà Rrahmani? La situazione
Amir Rrahmani in campo con la maglia del Napoli
Quando tornerà Amir Rrahmani?

Amir Rrahmani accelera il recupero al Training Center di Castel Volturno: il difensore del Napoli si allena in vista del ritorno in campo, con Antonio Conte che attende il suo rientro.

Rrahmani: la corsa contro il tempo a Castel Volturno

Il kosovaro non sceglie la strada della passività. Attraverso i social, Rrahmani documenta il suo lavoro quotidiano al centro sportivo azzurro, mandando un segnale chiaro: la determinazione a recuperare non è in discussione. Ogni seduta rappresenta un passo verso la disponibilità, un obiettivo che il difensore insegue con metodicità e urgenza.

Conte ha bisogno di lui. La difesa del Napoli conosce bene l’importanza di avere Rrahmani a pieno regime, e il difensore lo sa. Le scelte tattiche del tecnico salentino ruotano spesso intorno alla solidità della linea arretrata, e l’assenza prolungata di un elemento come il kosovaro crea un vuoto che gli altri centrali faticano a compensare. Il recupero non è un dettaglio organizzativo: è una priorità assoluta della stagione.

Rrahmani e il ritorno: tempi ancora da definire

Qual è il vero orizzonte temporale del rientro? I segnali dalla Castel Volturno suggeriscono progressione costante, ma nessuna accelerazione anomala. Rrahmani segue il protocollo di recupero senza forzature, consapevole che una ricaduta potrebbe compromettere tutto il lavoro svolto. L’allenamento personalizzato al centro sportivo azzurro rappresenta la fase cruciale prima del ritorno in gruppo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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