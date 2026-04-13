Napoli, quando tornerà Rrahmani? La situazione

Amir Rrahmani accelera il recupero al Training Center di Castel Volturno: il difensore del Napoli si allena in vista del ritorno in campo, con Antonio Conte che attende il suo rientro.
Rrahmani: la corsa contro il tempo a Castel Volturno
Il kosovaro non sceglie la strada della passività. Attraverso i social, Rrahmani documenta il suo lavoro quotidiano al centro sportivo azzurro, mandando un segnale chiaro: la determinazione a recuperare non è in discussione. Ogni seduta rappresenta un passo verso la disponibilità, un obiettivo che il difensore insegue con metodicità e urgenza.
Conte ha bisogno di lui. La difesa del Napoli conosce bene l’importanza di avere Rrahmani a pieno regime, e il difensore lo sa. Le scelte tattiche del tecnico salentino ruotano spesso intorno alla solidità della linea arretrata, e l’assenza prolungata di un elemento come il kosovaro crea un vuoto che gli altri centrali faticano a compensare. Il recupero non è un dettaglio organizzativo: è una priorità assoluta della stagione.
Rrahmani e il ritorno: tempi ancora da definire
Qual è il vero orizzonte temporale del rientro? I segnali dalla Castel Volturno suggeriscono progressione costante, ma nessuna accelerazione anomala. Rrahmani segue il protocollo di recupero senza forzature, consapevole che una ricaduta potrebbe compromettere tutto il lavoro svolto. L’allenamento personalizzato al centro sportivo azzurro rappresenta la fase cruciale prima del ritorno in gruppo.