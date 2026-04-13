Napoli, Manna si muove per i rinforzi: due obiettivi per la difesa

Giovanni Manna muove i primi passi concreti per rinforzare la retroguardia azzurra. Il direttore sportivo ha già identificato i profili giusti per una difesa che cambierà volto nella prossima stagione.

Solet e Gabriel: i due centrali che piacciono a Manna

Secondo quanto riferito da Radio Marte, la dirigenza del Napoli valuta Oumar Solet dell’Udinese e Tiago Gabriel del Lecce, due centrali che interessano da tempo al club partenopeo. Non si tratta di nomi casuali: Manna ha già avviato verifiche approfondite su entrambi i profili, considerandoli adatti al progetto tecnico degli azzurri indipendentemente dalle scelte tecniche future. La ricerca di una soluzione difensiva non è rimasta sulla carta, ma ha già generato movimenti concreti nei dialoghi con i club proprietari dei cartellini.

La situazione in difesa richiede interventi immediati. Sam Beukema, portato a Napoli direttamente da Antonio Conte, non ha offerto garanzie di continuità durante la stagione. Il futuro di Juan Jesus è in bilico, con le trattative di rinnovo in stallo. Questi due vuoti aperti contemporaneamente obbligano Manna a muoversi con anticipo, non aspettando le ultime settimane di mercato quando i prezzi lievitano e le alternative diminuiscono.

Il vincolo della lista Serie A e la strategia di Manna

La lista di Serie A rappresenta un ostacolo da gestire con cautela. Secondo Radio Marte, gli spazi disponibili impongono limiti stringenti alle scelte di mercato. Questo significa che il Napoli non potrà agire in totale libertà: ogni nuovo ingresso difensivo dovrà fare i conti con le caselle già occupate, costringendo Manna a valutare con precisione il numero e il tipo di rinforzi da introdurre.

La strategia tracciata prevede di puntare su giovani con esperienza consolidata, escludendo talenti completamente acerbi. Solet e Gabriel rientrano perfettamente in questo schema: profili con curriculum significativi in Serie A, capaci di inserirsi subito nel progetto senza richiedere periodi di ambientamento lunghi. Manna ha già avviato i sondaggi necessari per comprendere fattibilità economica e disponibilità dei club cedenti.

Quando partirà il mercato difensivo del Napoli

I desiderata dello staff tecnico sono già stati comunicati a Manna e sono sotto esame in questo momento. Quando il quadro generale sarà più nitido, il direttore sportivo avrà già compilato una lista di alternative pronta all’uso. Nel calciomercato del Napoli, la difesa non è più una priorità secondaria: il lavoro silenzioso su Solet e Gabriel dimostra che gli azzurri intendono costruire una retroguardia credibile per le sfide della prossima stagione.