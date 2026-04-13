Lascia il Napoli a giugno? Cinque club europei spingono per il difensore

Mathías Olivera finisce nel mirino di Atlético Madrid e del Nottingham Forest, ma non solo. Il Napoli valuta il terzino sinistro 15-18 milioni di euro e la prossima estate potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato reale.
Olivera: l’Atlético Madrid e il Nottingham Forest accelerano
L’uruguaiano non ha conquistato il ruolo da titolare indiscusso sotto Antonio Conte. Arrivato dal Getafe nel 2022, Olivera rappresenta una soluzione tattica alternativa sulla fascia sinistra, ma il suo spazio si è ridotto progressivamente. La situazione contrattuale (accordo fino al 2030) lascia comunque il Napoli in posizione di forza per eventuali negoziati.
Due club in particolare hanno accelerato l’interesse secondo quanto rivelato dal giornalista Ekrem Konur. L’Atlético Madrid cerca rinforzi specifici per la fascia sinistra, mentre il Nottingham Forest mira a rafforzare la difesa in vista dei prossimi impegni di Premier League.
Siviglia, West Ham e Galatasaray completano la lista dei club che monitorano il difensore azzurro. Nessuna trattativa ufficiale è stata avviata finora, ma l’interesse di squadre di questo calibro rende l’operazione concreta per l’estate 2026.
Olivera e il Napoli: cessione o alternativa di qualità?
Il club partenopeo fissa il prezzo tra i 15 e i 18 milioni di euro. La decisione dipenderà dall’offerta ricevuta: il Napoli potrebbe trattenere Olivera come alternativa di qualità sulla fascia o decidere di capitalizzare la vendita e reinvestire il ricavato. La prossima finestra di mercato estivo chiarirà le intenzioni della società.
Intanto, il terzino uruguaiano rimane un asset appetibile nel calciomercato europeo, con il Napoli pronto a valutare ogni proposta concreta che arriverà da Madrid, Nottingham o dalle altre pretendenti.