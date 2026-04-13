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Lascia il Napoli a giugno? Cinque club europei spingono per il difensore

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Lascia il Napoli a giugno? Cinque club europei spingono per il difensore
Napoli-Chelsea, l'esultanza dopo la rete di Hojlund
I calciatori del Napoli festeggiano dopo la rete realizzata da Rasmus Hojlund nel corso del match contro il Chelsea

Mathías Olivera finisce nel mirino di Atlético Madrid e del Nottingham Forest, ma non solo. Il Napoli valuta il terzino sinistro 15-18 milioni di euro e la prossima estate potrebbe trasformarsi in un’occasione di mercato reale.

Olivera: l’Atlético Madrid e il Nottingham Forest accelerano

L’uruguaiano non ha conquistato il ruolo da titolare indiscusso sotto Antonio Conte. Arrivato dal Getafe nel 2022, Olivera rappresenta una soluzione tattica alternativa sulla fascia sinistra, ma il suo spazio si è ridotto progressivamente. La situazione contrattuale (accordo fino al 2030) lascia comunque il Napoli in posizione di forza per eventuali negoziati.

Due club in particolare hanno accelerato l’interesse secondo quanto rivelato dal giornalista Ekrem Konur. L’Atlético Madrid cerca rinforzi specifici per la fascia sinistra, mentre il Nottingham Forest mira a rafforzare la difesa in vista dei prossimi impegni di Premier League.

Siviglia, West Ham e Galatasaray completano la lista dei club che monitorano il difensore azzurro. Nessuna trattativa ufficiale è stata avviata finora, ma l’interesse di squadre di questo calibro rende l’operazione concreta per l’estate 2026.

Mathias Olivera nella gara contro il Genoa
Olivera in Serie A contro il Genoa

Olivera e il Napoli: cessione o alternativa di qualità?

Il club partenopeo fissa il prezzo tra i 15 e i 18 milioni di euro. La decisione dipenderà dall’offerta ricevuta: il Napoli potrebbe trattenere Olivera come alternativa di qualità sulla fascia o decidere di capitalizzare la vendita e reinvestire il ricavato. La prossima finestra di mercato estivo chiarirà le intenzioni della società.

Intanto, il terzino uruguaiano rimane un asset appetibile nel calciomercato europeo, con il Napoli pronto a valutare ogni proposta concreta che arriverà da Madrid, Nottingham o dalle altre pretendenti.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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