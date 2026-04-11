Napoli, buone notizie dalla Premier: il riscatto è vicinissimo

Il Napoli prepara un mercato importante, non solo in entrata. Manna e il suo staff pensano anche a risolvere alcune situazione spinose in uscita. L’assist potrebbe arrivare dall’Inghilterra, perché Jens Cajuste viaggi verso il riscatto automatico: l’Ipswich Town è secondo in Championship con due partite in meno, a pochi passi dalla promozione in Premier League che attiverebbe l’obbligo.
Ipswich verso la Premier: Cajuste a un passo dal riscatto obbligatorio
La vittoria 2-0 contro il Norwich City in trasferta ha consolidato la posizione della squadra inglese nella corsa al salto di categoria. Gli uomini di Ipswich Town occupano il secondo posto con 10 punti di svantaggio dalla capolista Coventry e 2 di vantaggio sul Millwall, ma con due gare ancora da disputare. Una classifica che incide direttamente sul futuro del centrocampista svedese.
Il meccanismo contrattuale è automatico: qualora l’Ipswich raggiungesse la promozione in Premier League, scatterebbe l’obbligo di riscatto per Cajuste. Il Napoli incasserebbe ulteriori 7,5 milioni di euro, andando a sommarsi ai 2 milioni già versati dalla squadra inglese per il prestito della stagione in corso. Un’operazione economica che De Laurentiis aveva strutturato proprio per proteggersi da eventuali fallimenti nel raggiungimento dell’obiettivo.
Cajuste: come il Napoli ha tutelato l’investimento
La formula del prestito con obbligo condizionato rappresenta una scelta consapevole da parte della dirigenza partenopea. Il classe 1999 era considerato un elemento non centrale nel progetto tattico della stagione, e l’esodo temporaneo consente al club di mantenere il controllo economico della situazione. Qualora l’Ipswich non dovesse salire in Premier League, il centrocampista rientrerebbe a Napoli, lasciando aperte altre opzioni di mercato.
Ad oggi il percorso della squadra inglese verso la promozione appare concreto. Con due partite ancora in calendario, l’Ipswich possiede margini sufficienti per assicurarsi almeno il secondo posto, che garantirebbe la permanenza nella categoria superiore. Cajuste continuerebbe così la sua esperienza in Inghilterra, mentre il Napoli consoliderebbe un’operazione redditizia che ha permesso al giocatore di trovare spazio e continuità.