Napoli, azzurri furiosi con altro club italiano: il motivo riguarda un calciatore in prestito

Luca Marianucci lontano dai campi da due mesi: il Napoli accusa il Torino di aver gestito male il difensore in prestito, compromettendo lo sviluppo di uno dei talenti della difesa azzurra.

Marianucci e il Torino: gli azzurri non ci stanno

La situazione del giovane difensore rappresenta un capitolo delicato nel rapporto tra i due club. Come rivela Nicolò Schira, gli azzurri ritengono che la gestione granata abbia compromesso irrimediabilmente il percorso formativo del giocatore. Due mesi senza scendere in campo significa perdita di tempo prezioso in una carriera ancora in costruzione, soprattutto a livello difensivo dove l’esperienza sul campo è fondamentale.

Il Napoli non ha gradito come il Torino abbia trattato il prestito. La società partenopea considera questa condotta un danno che va oltre la semplice questione contrattuale. Marianucci dovrà trovare una nuova destinazione per recuperare il tempo perduto e tornare a giocare con continuità.

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Nel reparto arretrato gli azzurri valutano comunque nuovi interventi. Jesus è in scadenza e il rinnovo non è scontato, mentre Beukema non ha ancora convinto pienamente. Marianucci rappresenta il caso emblematico di una gestione esterna fallimentare che il club non intende più tollerare. Per questa ragione il difensore lascerà Napoli in estate per trovare una squadra dove giocare stabilmente e recuperare credibilità.

L’ira della dirigenza partenopea verso il Torino è concreta e documentata. Non si tratta solo di una divergenza tattica, ma di un vero conflitto sulla responsabilità di un giovane talento che avrebbe dovuto crescere con continuità. Il Napoli ora dovrà decidere se reinserire Marianucci in organico oppure cederlo definitivamente, considerando che il danno reputazionale per il giocatore è ormai fatto. Nel calciomercato Napoli, questa situazione servirà da lezione sulla necessità di prestiti ben strutturati e monitorati con attenzione.