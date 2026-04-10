Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, annunciato il ritiro estivo: le date e il luogo

di
Napoli, annunciato il ritiro estivo: le date e il luogo
Juan Jesus si allena con il Napoli. Fonte: ANSA.
Juan Jesus protagonista in Napoli-Milan.

Il Napoli ha reso noto ufficialmente le date e il luogo dove i giocatori azzurri ripartiranno in vista della stagione 2026/2027. Il Napoli conferma la tappa del Trentino, che ospiterà i partenopei a luglio.

Napoli, ancora Trentino, ancora Dimaro: ritiro dal 17 al 27 luglio

Con un annuncio sui propri profili ufficiali, il club azzurro ha annunciato il ritorno a Dimaro anche in vista della prossima stagione. I partenopei saranno in Trentino dal 17 al 27 luglio.

Conferma dunque per Dimaro, che da anni ormai è punto di riferimento per il club per il ritiro estivo in preparazione della stagione successiva. Gli Azzurri si concentreranno dunque per questo finale di stagione, per poi riposare e ripartire ancora da Dimaro, cercando di fare il massimo nella prossima stagione.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

Gestione cookie