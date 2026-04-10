L’ex Napoli potrebbe tornare in Serie A: “Lo vuole una big”

Cristiano Giuntoli potrebbe tornare alla Serie A come direttore sportivo della Roma, con Gasperini che lavora attivamente per favorire l’operazione secondo quanto rivela Matteo Moretto.
Giuntoli alla Roma: la spinta di Gasperini
L’ex direttore sportivo del Napoli rappresenta uno dei profili più cercati dalle big italiane per rilanciare i loro progetti. Secondo quanto riporta Moretto sul suo canale YouTube, i Friedkin starebbero valutando il nome di Giuntoli come possibile sostituto di Frederic Massara, attuale DS giallorosso. La Roma avrebbe già iniziato a sondare il terreno, e il rapporto consolidato tra Giuntoli e Gian Piero Gasperini giocherebbe a favore dell’operazione. Non si tratta di una semplice suggestione di mercato, ma di una possibilità concreta che potrebbe realizzarsi al termine della stagione.
La carriera di Giuntoli parla da sola. Durante gli anni al Napoli ha costruito una squadra capace di vincere lo scudetto e di competere stabilmente in Europa. Le sue scelte di mercato hanno trasformato il club partenopeo in una realtà sempre più competitiva. Ora la Roma, che sta attraversando un momento di riassestamento dirigenziale, potrebbe rappresentare il palcoscenico ideale per il suo ritorno al vertice della Serie A.
Roma: il progetto Friedkin ripensa la struttura dirigenziale
Quale ruolo ricoprirebbe Giuntoli nella nuova Roma? Stando alle indiscrezioni, dovrebbe sostituire Massara nel ruolo di direttore sportivo, con pieni poteri sulle scelte tecniche e di mercato. Un incarico che gli permetterebbe di lavorare a stretto contatto con Gasperini, con il quale condivide visioni tattiche consolidate negli anni.