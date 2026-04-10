Contini: “Conte uno dei migliori al mondo, Napoli la mia seconda pelle!”

Nikita Contini ha parlato in esclusiva a Radio CRC sul Napoli e sulla stagione degli azzurri. Di seguito le sue parole.
Napoli, Contini: “Lunedì vinto con la forza del gruppo”
La forza del gruppo.
“La vittoria di lunedì rispecchia il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze vinta con la forza del gruppo. Questa vittoria ci porta al secondo posto e mantiene vivo l’obiettivo Champions. L’aria nello spogliatoio è tranquilla, lavoriamo duramente”
Milinkovic Savic e Meret.
“Sono due grandi portieri, tra i più forti della Serie A. Li ammiro tanto, gli ruberei qualche presenza in Serie A (ride, ndr). Lavoriamo bene insieme”.
Antonio Conte.
“Lui è tra i mister più forti al mondo. Determinato e determinante, lavorare con lui è motivo di orgoglio. Ci ha insegnato e ci trasmette tante cosa e dobbiamo seguirlo fino alla fine”.
Lunga carriera al Napoli.
“Sono da 18 anni qui. Sono nato in Ucraina ma cresciuto qui quindi mi reputo un napoletano a tutti gli effetti. L’emozione dello scudetto è stata indescrivibile, l’oceano dei tifosi e il bus scoperto, un’emozione unica“.
Napoli? Una seconda pelle.
“La maglia del Napoli è una mia seconda pelle. Leader dello spogliatoio? Lo lascio dire agli altri. Ho tanta esperienza, e cerco di trasmettere ai miei compagni la mia combattività ed euforia”.