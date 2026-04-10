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Contini: “Conte uno dei migliori al mondo, Napoli la mia seconda pelle!”

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Contini: “Conte uno dei migliori al mondo, Napoli la mia seconda pelle!”

Nikita Contini ha parlato in esclusiva a Radio CRC sul Napoli e sulla stagione degli azzurri. Di seguito le sue parole.

Napoli, Contini: “Lunedì vinto con la forza del gruppo”

La forza del gruppo.

La vittoria di lunedì rispecchia il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze vinta con la forza del gruppo. Questa vittoria ci porta al secondo posto e mantiene vivo l’obiettivo Champions. L’aria nello spogliatoio è tranquilla, lavoriamo duramente”

Milinkovic Savic e Meret.

Sono due grandi portieri, tra i più forti della Serie A. Li ammiro tanto, gli ruberei qualche presenza in Serie A (ride, ndr). Lavoriamo bene insieme”.

Antonio Conte.

Lui è tra i mister più forti al mondo. Determinato e determinante, lavorare con lui è motivo di orgoglio. Ci ha insegnato e ci trasmette tante cosa e dobbiamo seguirlo fino alla fine”.

Lunga carriera al Napoli.

“Sono da 18 anni qui. Sono nato in Ucraina ma cresciuto qui quindi mi reputo un napoletano a tutti gli effetti. L’emozione dello scudetto è stata indescrivibile, l’oceano dei tifosi e il bus scoperto, un’emozione unica“.

Napoli? Una seconda pelle.

La maglia del Napoli è una mia seconda pelle. Leader dello spogliatoio? Lo lascio dire agli altri. Ho tanta esperienza, e cerco di trasmettere ai miei compagni la mia combattività ed euforia”.

Sono Massimiliano Libro Muscarà, nato a Messina il 10/09/2001. Aspirante giornalista, coltivo la mia passione attraverso la scrittura di pezzi online, conduzione radiofonica e trasmissioni sul web, tutte riguardanti lo sport e in particolar modo il calcio, il mio sport preferito.

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