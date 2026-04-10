Contini: “Conte uno dei migliori al mondo, Napoli la mia seconda pelle!”

Nikita Contini ha parlato in esclusiva a Radio CRC sul Napoli e sulla stagione degli azzurri. Di seguito le sue parole.

La forza del gruppo.

“ La vittoria di lunedì rispecchia il nostro campionato: una gara complicata, piena di emergenze vinta con la forza del gruppo . Questa vittoria ci porta al secondo posto e mantiene vivo l’obiettivo Champions. L’aria nello spogliatoio è tranquilla, lavoriamo duramente”

Milinkovic Savic e Meret.

Antonio Conte.

“Lui è tra i mister più forti al mondo. Determinato e determinante, lavorare con lui è motivo di orgoglio. Ci ha insegnato e ci trasmette tante cosa e dobbiamo seguirlo fino alla fine”.