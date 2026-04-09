Napoli, entusiasmo alle stelle: riguarda la sfida col Parma!

La prossima sfida contro il Parma arriva in un momento estremamente florido per il Napoli, reduce da quattro vittorie di fila di cui quella estremamente pesante contro il Milan. Ecco che, dunque, il tifo partenopeo continua a farsi sentire nonostante tutto e tutti, rivelandosi più forte delle ostilità. Ebbene, malgrado il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, il settore riservato ai partenopei sarà pieno e lo stadio Tardini si colorerà ancora una volta di azzurro.

Settore ospiti sold out a Parma: il tifo del Napoli si fa sentire

Il Napoli è reduce da un momento davvero eccezionale, con l’euforia alle stelle e con sogni proibiti non ancora spenti dalla matematica. Dunque, per continuare a mettere pressione alla capolista e proseguire sulle ali dell’entusiasmo, serve il massimo apporto anche dalla tifoseria. Detto fatto: il settore ospiti dello Stadio Tardini di Parma, prossima avversaria dei ragazzi di Conte, è già sold out. Sicuramente una bella notizia di sostegno, resa ancora più interessante dal fatto che tra i presenti non vi saranno i residenti in Campania, siccome la loro partecipazione è vietata.