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Napoli, entusiasmo alle stelle: riguarda la sfida col Parma!

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Napoli, entusiasmo alle stelle: riguarda la sfida col Parma!
Sold out il settore ospiti a Parma
Il settore ospiti di Parma già pieno

La prossima sfida contro il Parma arriva in un momento estremamente florido per il Napoli, reduce da quattro vittorie di fila di cui quella estremamente pesante contro il Milan. Ecco che, dunque, il tifo partenopeo continua a farsi sentire nonostante tutto e tutti, rivelandosi più forte delle ostilità. Ebbene, malgrado il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, il settore riservato ai partenopei sarà pieno e lo stadio Tardini si colorerà ancora una volta di azzurro.

Settore ospiti sold out a Parma: il tifo del Napoli si fa sentire

Il Napoli è reduce da un momento davvero eccezionale, con l’euforia alle stelle e con sogni proibiti non ancora spenti dalla matematica. Dunque, per continuare a mettere pressione alla capolista e proseguire sulle ali dell’entusiasmo, serve il massimo apporto anche dalla tifoseria. Detto fatto: il settore ospiti dello Stadio Tardini di Parma, prossima avversaria dei ragazzi di Conte, è già sold out. Sicuramente una bella notizia di sostegno, resa ancora più interessante dal fatto che tra i presenti non vi saranno i residenti in Campania, siccome la loro partecipazione è vietata.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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