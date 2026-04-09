Napoli, come sta Hojlund? Ci sono novità, Conte prepara due cambi

Rasmus Hojlund recupera e il Napoli prepara due cambi offensivi per la trasferta di Parma domenica alle 15:00. L’attaccante danese ha superato il virus influenzale che lo ha fermato alla vigilia del Milan.

Hojlund guarisce: il virus influenzale cede alla ripresa

Gli azzurri tornano ad allenarsi a Castel Volturno dopo la vittoria sul Milan che ha consolidato il secondo posto in classifica. Hojlund ha ancora qualche giorno per smaltire completamente l’influenza che lo colpì lunedì mattina, poche ore prima della gara contro i rossoneri. Se il recupero prosegue senza complicazioni, l’attaccante scenderà in campo domenica contro il Parma al posto di Giovane.

La ripresa degli allenamenti segna il ritorno alla normalità dopo una settimana di emergenza. Il virus ha costretto Hojlund a saltare la sfida con il Milan, ma il tempo gioca a favore del Napoli in vista del prossimo impegno. La squadra parte da giovedì con quattro giorni interi di preparazione, un margine sufficiente per completare il recupero dell’attaccante.

Politano rientra titolare: Gutierrez fuori dalla formazione

Il secondo cambio riguarda la fascia destra: Matteo Politano torna nell’undici titolare al posto di Miguel Gutierrez. La rotazione sulla corsia offensiva riporta in campo il giocatore che ha accumulato più presenze nella stagione, escludendo il terzino che aveva avuto spazio nel turno precedente.

Anguissa nel secondo tempo contro il Milan ha ripreso il ritmo dopo una prima frazione di difficoltà. Lo stesso vale per McTominay e De Bruyne, che non hanno brillato nella gara contro i rossoneri e avranno occasione di crescere di rendimento domenica. La trasferta di Parma rappresenta un’opportunità per gli azzurri di mantenere il passo dell’Inter, che continua a comandare con 72 punti mentre il Napoli ne ha 65.