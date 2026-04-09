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Lukaku, svolta clamorosa sul futuro? Spunta una pista a sorpresa per l’estate

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Lukaku, svolta clamorosa sul futuro? Spunta una pista a sorpresa per l’estate
Lukaku esulta con la maglia del Napoli
Lukaku esulta con la maglia del Napoli al Bentegodi

Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e dal Belgio emergono indiscrezioni sorprendenti. L’attaccante del Napoli starebbe valutando scenari inattesi per la prossima stagione.

Lukaku, ipotesi Anderlecht

Secondo quanto riportato dal giornalista Yves Talideman di DH Net durante il podcast Café Constant, Lukaku avrebbe confidato ad un amico la possibilità di un ritorno all’Anderlecht in estate. Una pista suggestiva che riporterebbe l’attaccante alle origini della sua carriera. Il club belga mantiene però il massimo riserbo sull’operazione, anche per via delle difficoltà economiche. L’ingaggio di Lukaku vicino agli 8 milioni lordi a stagione, rappresenta un ostacolo significativo.

Per questo motivo, l’eventuale trattativa appare complessa e legata a possibili compromessi economici. Resta comunque un’ipotesi da monitorare, che aggiunge ulteriore incertezza sul futuro dell’attaccante.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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