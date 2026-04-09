Lukaku, svolta clamorosa sul futuro? Spunta una pista a sorpresa per l’estate

Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro delle voci di mercato e dal Belgio emergono indiscrezioni sorprendenti. L’attaccante del Napoli starebbe valutando scenari inattesi per la prossima stagione.
Lukaku, ipotesi Anderlecht
Secondo quanto riportato dal giornalista Yves Talideman di DH Net durante il podcast Café Constant, Lukaku avrebbe confidato ad un amico la possibilità di un ritorno all’Anderlecht in estate. Una pista suggestiva che riporterebbe l’attaccante alle origini della sua carriera. Il club belga mantiene però il massimo riserbo sull’operazione, anche per via delle difficoltà economiche. L’ingaggio di Lukaku vicino agli 8 milioni lordi a stagione, rappresenta un ostacolo significativo.
Per questo motivo, l’eventuale trattativa appare complessa e legata a possibili compromessi economici. Resta comunque un’ipotesi da monitorare, che aggiunge ulteriore incertezza sul futuro dell’attaccante.