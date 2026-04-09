“C’è una cicatrice di quattro anni fa…”: caso Lukaku, spunta l’indiscrezione

Romelu Lukaku affronta un problema fisico ricorrente che complica il suo ritorno al Napoli: la cicatrice di quattro anni fa provoca infiammazione e limita la sua disponibilità.

Lukaku: il dolore che torna dal passato

L’attaccante belga non ha fatto ritorno a Napoli per seguire un percorso di recupero personalizzato nel suo paese. Secondo quanto rivelato da Geert Lambaerts, giornalista belga, Lukaku sta lavorando con fisioterapisti di fiducia e con lo staff di Lieven Maesschalck, il suo medico personale. Il giocatore ha partecipato a tornei giovanili nelle Fiandre Occidentali, dove ha seguito i match di suo figlio Romeo, ma la priorità resta il recupero.

Il problema è specifico: la cicatrice risalente a quattro anni fa si è riacutizzata con un’infiammazione. All’epoca del Mondiale di Qatar 2022, Lukaku aveva affrontato la stessa problematica, volendo comunque partecipare alla competizione. Oggi quel dolore è ricomparso e gli esercizi individuali che per tre-quattro anni gli hanno permesso di giocare non bastano più. Le conseguenze fisiche di quella vecchia lesione non si sono mai completamente risolte.