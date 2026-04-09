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“C’è una cicatrice di quattro anni fa…”: caso Lukaku, spunta l’indiscrezione

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“C’è una cicatrice di quattro anni fa…”: caso Lukaku, spunta l’indiscrezione
Lukaku in campo con il Napoli. Fonte: ANSA
Lukaku in partita con il Napoli, rammaricato durante il match

Romelu Lukaku affronta un problema fisico ricorrente che complica il suo ritorno al Napoli: la cicatrice di quattro anni fa provoca infiammazione e limita la sua disponibilità.

Lukaku: il dolore che torna dal passato

L’attaccante belga non ha fatto ritorno a Napoli per seguire un percorso di recupero personalizzato nel suo paese. Secondo quanto rivelato da Geert Lambaerts, giornalista belga, Lukaku sta lavorando con fisioterapisti di fiducia e con lo staff di Lieven Maesschalck, il suo medico personale. Il giocatore ha partecipato a tornei giovanili nelle Fiandre Occidentali, dove ha seguito i match di suo figlio Romeo, ma la priorità resta il recupero.

Il problema è specifico: la cicatrice risalente a quattro anni fa si è riacutizzata con un’infiammazione. All’epoca del Mondiale di Qatar 2022, Lukaku aveva affrontato la stessa problematica, volendo comunque partecipare alla competizione. Oggi quel dolore è ricomparso e gli esercizi individuali che per tre-quattro anni gli hanno permesso di giocare non bastano più. Le conseguenze fisiche di quella vecchia lesione non si sono mai completamente risolte.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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