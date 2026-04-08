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Napoli, grande successo di AG4IN a Los Angeles: le parole di De Laurentiis emozionano

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Napoli, grande successo di AG4IN a Los Angeles: le parole di De Laurentiis emozionano
Copertina del film presentato a Los Angeles sul quarto Scudetto del Napoli
Copertina del film del quarto Scudetto azzurro

In questa stagione, il Napoli non è riuscito a mantenere il passo del’Inter anche a causa dei tanti e ripetuti infortuni. Nella scorsa, invece, abbiamo visto una lotta fino all’ultimo respiro culminato con la vittoria del quarto Scudetto azzurro. Lotta che si è poi tramutata nel film “AG4IN” che riviveva la splendida stagione portata avanti da Antonio Conte e i suoi ragazzi. Il film è sbarcato anche a Los Angeles: De Laurentiis si è dichiarato entusiasta della prima americana.

Napoli, il film sbarca a Los Angeles: le parole del presidente

Ieri si è tenuta la proiezione del film “AG4IN” a Los Angeles, un avvenimento che fa capire quanto il Napoli stia crescendo sotto tutti i punti di vista negli ultimi anni anche grazie alle vittorie dei due Scudetti. Il film sul quarto Scudetto azzurro ha riscontrato grande successo.

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis:

“Veder l’SSC Napoli rappresentato con questo tipo di energia a Los Angeles mi riempie di orgoglio. I nostri tifosi qui hanno dato vita al vero spirito di Napoli e li ringrazio per averci rappresentato così splendidamente”

Aurelio De Laurentiis alla prima americana del film
De Laurentiis a Los Angeles per il film del Napoli

Messaggio chiaro del numero uno azzurro su quello che è stato un vero successo in terra americana, alla quale era presente anche il sindaco Karen Bass:

“Mentre Los Angeles si prepara a ospitare la Coppa del Mondo, stiamo creando una celebrazione del calcio in tutte le città, attraverso feste per le visione delle partite, festival e momenti come questo. Ciò che avete costruito con il Napoli cattura quello spirito e siamo orgogliosi di riconoscere il vostro contributo al calcio globale e alla città di Los Angeles“, ha concluso il sindaco Bass.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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