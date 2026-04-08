Napoli, grande successo di AG4IN a Los Angeles: le parole di De Laurentiis emozionano

In questa stagione, il Napoli non è riuscito a mantenere il passo del’Inter anche a causa dei tanti e ripetuti infortuni. Nella scorsa, invece, abbiamo visto una lotta fino all’ultimo respiro culminato con la vittoria del quarto Scudetto azzurro. Lotta che si è poi tramutata nel film “AG4IN” che riviveva la splendida stagione portata avanti da Antonio Conte e i suoi ragazzi. Il film è sbarcato anche a Los Angeles: De Laurentiis si è dichiarato entusiasta della prima americana.

Napoli, il film sbarca a Los Angeles: le parole del presidente

Ieri si è tenuta la proiezione del film “AG4IN” a Los Angeles, un avvenimento che fa capire quanto il Napoli stia crescendo sotto tutti i punti di vista negli ultimi anni anche grazie alle vittorie dei due Scudetti. Il film sul quarto Scudetto azzurro ha riscontrato grande successo.

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis:

“Veder l’SSC Napoli rappresentato con questo tipo di energia a Los Angeles mi riempie di orgoglio. I nostri tifosi qui hanno dato vita al vero spirito di Napoli e li ringrazio per averci rappresentato così splendidamente”

Messaggio chiaro del numero uno azzurro su quello che è stato un vero successo in terra americana, alla quale era presente anche il sindaco Karen Bass: