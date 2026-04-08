Napoli, e se Conte andasse via? Spuntano due nomi sulla lista di De Laurentiis

Se Antonio Conte accettasse la chiamata della Nazionale italiana, il Napoli dovrebbe già avere i sostituti pronti. Secondo Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, la società partenopea sta già sondando il terreno per non ripetere l’errore commesso dopo l’addio di Luciano Spalletti.

Schira: De Rossi e Grosso nel mirino di Manna

Giovanni Manna sta valutando due profili giovani e caratterialmente diversi. Daniele De Rossi rappresenta un’opzione, avendo lavorato alla Roma dove ha affrontato una piazza complessa. Fabio Grosso, invece, vanta un curriculum impressionante in Serie B: ha vinto due campionati con Frosinone e Sassuolo, stravincendoli. Quest’anno il tecnico sta guidando il Sassuolo con una squadra che gioca un calcio offensivo e attraente. Anche Enzo Farioli rientra nella lista dei giovani talenti apprezzati dal direttore sportivo azzurro.

Vincenzo Italiano rimane un pallino storico di Aurelio De Laurentiis. La sensazione è che il ciclo a Bologna stia diventando difficile da migliorare dopo due anni di grande lavoro. Italiano conosce bene la pressione delle piazze importanti e rappresenta un profilo maturo rispetto alle altre opzioni giovani.

Enzo Maresca: il sogno che guarda al Manchester City

Esiste un nome che affascina particolarmente l’ambiente azzurro: Enzo Maresca. Il tecnico è giovane, brillante dal punto di vista del gioco, con mentalità adatta a Napoli, capace di valorizzare sia i giovani che i giocatori importanti. Ha già vinto trofei mondiali per club. Il problema? Maresca aspetta il Manchester City. Se Pep Guardiola dovesse partire, il tecnico italiano sarebbe candidato di primo piano per la panchina dei Citizens.

Secondo Schira, però, qualcosa è cambiato rispetto al passato. Verso altre squadre di Serie A che lo hanno cercato, Maresca aveva chiuso la porta. Con il Napoli la lascia aperta. Questo segnale è arrivato al tecnico e al suo entourage, indicando una disponibilità diversa rispetto a precedenti corteggiamenti falliti. Se il City dovesse trattenere Guardiola in primavera con il consueto balletto, Maresca avrebbe comunque alternative interessanti.