Napoli, come sta Hojlund? Le ultime verso la sfida contro il Parma

Rasmus Hojlund sarà recuperato per la trasferta del Napoli a Parma dopo l’assenza forzata contro il Milan per un attacco influenzale. L’attaccante danese torna disponibile.

Hojlund e il Milan: l’influenza che non compromette Parma

L’influenza che ha costretto Hojlund al forfait nella sfida contro i rossoneri non si trasformerà in un problema cronico. Secondo Repubblica, “i tempi di recupero non si estenderanno ulteriormente” e il calciatore ha ricevuto il riposo necessario per smaltire completamente il virus. Gli azzurri contano di ritrovare il proprio attaccante in condizioni normali già dalla prossima uscita di campionato.

Il programma è definito. Giovedì Hojlund raggiungerà Castel Volturno, dove lo staff medico del Napoli procederà a una verifica completa delle sue condizioni fisiche. La settimana di riposo dovrebbe bastare a eliminare definitivamente il malessere che lo ha tenuto fuori dalla rotazione contro il Milan. Non sono previsti esami strumentali particolari: si tratta di una valutazione di routine prima del ritorno in campo.

Parma-Napoli: Hojlund disponibile per l’attacco azzurro

La notizia arriva come sollievo per Conte e per l’attacco del Napoli. Perdere Hojlund per più di una partita avrebbe significato riorganizzare gli equilibri offensivi proprio quando gli azzurri stanno trovando continuità. Invece il danese recupera nel tempismo giusto, senza forzature né rischi di ricaduta.

Lo scenario per Parma è quindi definito. La trasferta in Emilia rappresenta un test importante nel calendario, e gli azzurri affronteranno la sfida con Hojlund pienamente reintegrato nei piani tattici. L’attaccante danese torna a essere una pedina centrale nel progetto di Conte, pronto a incidere da subito nella battaglia di calciomercato che caratterizza questa fase della stagione.