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Napoli, brutte notizie per Conte: la decisione della Procura Federale

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Napoli, brutte notizie per Conte: la decisione della Procura Federale
Antonio Conte in panchina durante Napoli-Milan. Fonte: ANSA
Antonio Conte in panchina durante Napoli-Milan, il tecnico che schiera Giovane come prima punta

Antonio Conte incassa una multa di seimila euro dalla Procura Federale per il comportamento tenuto verso l’arbitro Gianluca Manganiello durante Napoli-Como del 10 febbraio, quarto di finale di Coppa Italia.

Conte e l’arbitro Manganiello: comportamento ingiurioso

La decisione arriva con quasi due mesi di ritardo rispetto al match giocato allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vennero eliminati ai calci di rigore dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. Il tecnico contestò vivacemente il rigore concesso ai lariani per il gol di Baturina, episodio che ha alimentato la tensione nei confronti del direttore di gara della sezione di Pinerolo. La Procura Federale ha motivato l’ammenda con precisione: “comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell’arbitro dell’incontro”.

La sanzione economica rappresenta una conseguenza diretta delle proteste espresse da Conte in campo. Non si tratta di una cifra marginale per il budget di una società, benché modesta rispetto agli standard delle sanzioni federali per fatti gravi. Il comunicato ufficiale della FIGC non specifica gli atteggiamenti concreti che hanno determinato la qualificazione come “grandemente ingiurioso”, limitandosi alla categoria generale della condotta.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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