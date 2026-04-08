Dal Manchester United al Napoli: l’annuncio di Romano

Il mercato del Napoli inizia a muoversi in vista dell’estate, e a fare il punto è stato il giornalista Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, infatti, tra le opportunità che circolano per gli azzurri c’è anche il nome di un centrocampista di livello europeo. La notizia riguarda il possibile interesse per Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano attualmente in forza al Manchester United, che sarebbe stato proposto al Napoli già nella scorsa estate.

Fabrizio Romano: “Ugarte proposto al Napoli”

Sul suo canale YouTube, Romano ha spiegato la situazione legata al giocatore e al possibile trasferimento in azzurro:

“Ugarte è in uscita dal Manchester United. Il giocatore è stato offerto già ad agosto 2025 al Napoli che ha scelto di non procedere. È stato proposto anche ad altre squadre tra cui la Juventus. Sono delle mosse di proposta nel caso in cui ci fosse interesse. Ugarte può essere un’opportunità, vedremo se qualcuno sceglierà di procedere”.

Queste parole chiariscono che, al momento, non si tratta di una trattativa avviata, ma di un profilo che potrebbe entrare nel mirino degli azzurri qualora il club decidesse di accelerare le operazioni.

Napoli vigile sulle opportunità di mercato

La proposta di Ugarte arriva in un momento in cui il Napoli sta già pianificando la prossima stagione e valutando diversi profili per rinforzare la rosa. Dopo gli arrivi di gennaio, la società partenopea continua a monitorare opportunità che possano alzare il livello della squadra senza perdere di vista la sostenibilità economica.

Il centrocampista uruguaiano, con esperienza internazionale e qualità tecniche apprezzate in Premier League, rappresenta uno dei nomi più suggestivi tra quelli emersi finora. Resta da capire se il Napoli deciderà di muoversi concretamente per inserirlo nella propria lista obiettivi nella prossima finestra di mercato.

In ogni caso, l’annuncio di Romano conferma che gli azzurri sono attivi e attenti alle opportunità più interessanti, con un occhio rivolto sia al presente che al futuro della squadra.