Conte verso la Nazionale, l’aneddoto di Giaccherini: “Chiedemmo delle maschere d’ossigeno”

Le parole di Emanuele Giaccherini riportano alla mente uno dei cicli più intensi della recente storia azzurra. In un momento in cui Antonio Conte è indicato tra i principali candidati per la panchina della Nazionale italiana, l’ex esterno ha raccontato episodi e sensazioni vissute sotto la sua guida. Dai ricordi personali alla durezza degli allenamenti, emerge il ritratto di un allenatore capace di incidere profondamente sul gruppo, lasciando un segno che va oltre i risultati.

Giaccherini ha rievocato il primo impatto con Conte, allora tecnico della Juventus.

“Dopo l’esordio con la Juventus allo Stadium io ero abbastanza giù di morale. Non avevo giocato bene e non ero soddisfatto, nonostante la vittoria. Sentivo la pressione, mi tremavano le gambe e un po’ mi tremavano anche le ginocchia. Così, tornato a casa, mi mandò un messaggio: ‘Oggi non era facile, so che puoi dare di più’. Fu inaspettato, mi diede molta carica.

Antonio è anche questo, non solo un allenatore da campo. Sa proteggere i suoi giocatori e farli sentire importanti. Proprio quello di cui avremmo bisogno adesso.”