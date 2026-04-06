“Scudetto? Piede sull’acceleratore ma l’Inter…”: Conte non ha dubbi dopo Napoli-Milan

Antonio Conte frena gli entusiasmi scudetto dopo il successo 1-0 contro il Milan: l’allenatore del Napoli riconosce il merito dell’Inter e fissa un obiettivo più concreto per i partenopei.

Conte e la realtà dell’Inter: il gap è evidente

Nel post-partita su DAZN, il tecnico non nasconde le difficoltà nel competere per il titolo. “Vedendo quello che sta facendo l’Inter, la vedo dura”, ha dichiarato Conte, tracciando una linea netta tra le ambizioni iniziali e la situazione attuale. L’Inter merita di stare in testa, secondo il manager, e il Napoli deve essere consapevole di questo divario.

La vittoria sul Milan rappresenta un passo importante, ma non cambia la strategia. L’obiettivo dichiarato è mantenere il secondo posto e conquistare la Champions League, non inseguire miracoli scudetto. Conte ha sottolineato come la squadra abbia già compiuto un’impresa gestendo le assenze: “La cosa straordinaria questa squadra l’ha fatta nel momento delle tante assenze, un’altra squadra sarebbe naufragata”.

Il realismo di Conte: non illusioni, solo Champions

Quale è la vera priorità? La qualificazione europea rimane il traguardo concreto. Con sette partite rimaste, gli azzurri devono mantenere la concentrazione senza sprecare energie in inseguimenti impossibili.

“Abbiamo fatto un passo verso la Champions. Se è l’obiettivo di Milan e Juventus, non vedo perché non dovrebbe essere quello del Napoli. Questa è una vittoria che lascia entusiasmo: non dobbiamo dimenticarci che se siamo lì è soprattutto grazie a chi ha sopperito alle tante assenze stagionali

Napoli, le parole di Conte a DAZN

L’allenatore ha parlato nel post partita anche di quella che è stata l’importanza del gol messo a segno da Matteo Politano: “Oggi scherzavo con Matteo: avevo previsto il suo ingresso a partita in corso con un Milan stanco in quella zona di campo”.