Napoli-Milan, l’omaggio del Maradona a Beppe Savoldi durante il match

Beppe Savoldi torna al Maradona attraverso la memoria collettiva dei tifosi partenopei. Durante Napoli-Milan, la Curva B espone uno striscione dedicato al centravanti scomparso il 26 marzo, trasformando lo stadio in un monumento vivente al passato glorioso della città.

Lo striscione della Curva B: le parole per Savoldi

Lo striscione recita: “La tua immagine, riflesso di un calcio giusto e popolare… Resterai nel cuore di chi hai fatto innamorare! Ciao Beppe Goal”. Il messaggio non è celebrazione retorica, ma dichiarazione di appartenenza a una Napoli diversa, quella dove il calcio era ancora legato alla comunità e ai suoi eroi autentici. Savoldi incarna questa dimensione: attaccante capace di segnare gol pesanti, ma soprattutto simbolo di un rapporto diretto tra squadra e città che i tifosi non hanno mai smesso di rimpiangere.

La scelta della Curva B di dedicare uno spazio visibile durante una partita importante come quella contro il Milan non è casuale. Gli ultras del Napoli sanno bene che il calcio moderno ha smarrito qualcosa che Savoldi rappresentava: l’identificazione senza filtri tra il giocatore e chi lo guardava dagli spalti. Ogni generazione di tifosi partenopei cresce conoscendo i nomi di chi ha vinto scudetti, ma Savoldi rimane un’eccezione, un riferimento che travalica le statistiche.