Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli-Milan, l’omaggio del Maradona a Beppe Savoldi durante il match

di
Napoli-Milan, l’omaggio del Maradona a Beppe Savoldi durante il match
Striscione in omaggio di Beppe Salvoldi (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Beppe Savoldi torna al Maradona attraverso la memoria collettiva dei tifosi partenopei. Durante Napoli-Milan, la Curva B espone uno striscione dedicato al centravanti scomparso il 26 marzo, trasformando lo stadio in un monumento vivente al passato glorioso della città.

Lo striscione della Curva B: le parole per Savoldi

Lo striscione recita: “La tua immagine, riflesso di un calcio giusto e popolare… Resterai nel cuore di chi hai fatto innamorare! Ciao Beppe Goal”. Il messaggio non è celebrazione retorica, ma dichiarazione di appartenenza a una Napoli diversa, quella dove il calcio era ancora legato alla comunità e ai suoi eroi autentici. Savoldi incarna questa dimensione: attaccante capace di segnare gol pesanti, ma soprattutto simbolo di un rapporto diretto tra squadra e città che i tifosi non hanno mai smesso di rimpiangere.

La scelta della Curva B di dedicare uno spazio visibile durante una partita importante come quella contro il Milan non è casuale. Gli ultras del Napoli sanno bene che il calcio moderno ha smarrito qualcosa che Savoldi rappresentava: l’identificazione senza filtri tra il giocatore e chi lo guardava dagli spalti. Ogni generazione di tifosi partenopei cresce conoscendo i nomi di chi ha vinto scudetti, ma Savoldi rimane un’eccezione, un riferimento che travalica le statistiche.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie