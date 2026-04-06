Napoli-Milan, Buongiorno torna sul tema Nazionale: le parole nel prepartita

Alessandro Buongiorno affronta il Milan con la consapevolezza del peso emotivo post-Mondiale: la tristezza iniziale ha ceduto il passo alla concentrazione sulla sfida decisiva per il secondo posto in classifica.

Buongiorno: la delusione mondiale e l’obiettivo di oggi

Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita, affrontando direttamente la questione che ancora condiziona l’ambiente dopo l’esclusione dalla competizione internazionale. “Mondiale? Appena rientrati c’era molta tristezza ma dovevamo concentrarci sulla partita di oggi che era fondamentale quindi ci siamo preparati al meglio”, ha dichiarato Buongiorno. La sua analisi non si ferma al passato. Lo sguardo è rivolto esclusivamente alla tattica e agli equilibri in campo: “Sicuramente non sarà facile, dovremo giocare la palla e mantenere il controllo cercando di fargli male”.

La partita contro i rossoneri rappresenta per gli azzurri un banco di prova fondamentale nella lotta per il secondo posto. Buongiorno lo sa e lo comunica senza giri di parole. Il Milan non è semplice avversario, ma la determinazione del Napoli è quella di chi sa che tre punti significano mantenere la posizione in classifica e consolidare le ambizioni stagionali.