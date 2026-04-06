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Napoli-Milan, Buongiorno torna sul tema Nazionale: le parole nel prepartita

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Napoli-Milan, Buongiorno torna sul tema Nazionale: le parole nel prepartita
Alessandro Buongiorno in campo con la maglia del Napoli (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Alessandro Buongiorno affronta il Milan con la consapevolezza del peso emotivo post-Mondiale: la tristezza iniziale ha ceduto il passo alla concentrazione sulla sfida decisiva per il secondo posto in classifica.

Buongiorno: la delusione mondiale e l’obiettivo di oggi

Il difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita, affrontando direttamente la questione che ancora condiziona l’ambiente dopo l’esclusione dalla competizione internazionale. “Mondiale? Appena rientrati c’era molta tristezza ma dovevamo concentrarci sulla partita di oggi che era fondamentale quindi ci siamo preparati al meglio”, ha dichiarato Buongiorno. La sua analisi non si ferma al passato. Lo sguardo è rivolto esclusivamente alla tattica e agli equilibri in campo: “Sicuramente non sarà facile, dovremo giocare la palla e mantenere il controllo cercando di fargli male”.

La partita contro i rossoneri rappresenta per gli azzurri un banco di prova fondamentale nella lotta per il secondo posto. Buongiorno lo sa e lo comunica senza giri di parole. Il Milan non è semplice avversario, ma la determinazione del Napoli è quella di chi sa che tre punti significano mantenere la posizione in classifica e consolidare le ambizioni stagionali.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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