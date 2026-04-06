Napoli, frenata improvvisa sui rinnovi: tre fedelissimi di Conte diranno addio?

I rinnovi del Napoli subiscono una battuta d’arresto. Come rivela Il Mattino, le trattative con Juan Jesus, Spinazzola e Anguissa si sono bloccate e non riprenderanno prima di qualche settimana.

Juan Jesus: il brasiliano attende e non ha fretta

Juan Jesus rimane in attesa. Il difensore centrale sa che la firma su un nuovo accordo dipenderà anche dalle scelte tecniche che il club farà sulla panchina. Il brasiliano non ha manifestato urgenza nel sottoscrivere il prolungamento e sarebbe disponibile anche a una sola stagione aggiuntiva pur di rimanere azzurro. La sua posizione è la meno complicata delle tre: nessuna pretesa particolare sulla durata, soltanto la volontà di continuare in maglia Napoli. Manna non accelera per il momento: ogni discussione è rimandata al termine della stagione.

Spinazzola: il nodo della durata e la Juventus in agguato

Diverso il quadro per Spinazzola. L’esterno napoletano vuole allungare il contratto di almeno due stagioni, ma il Napoli non sembra orientato in questa direzione. Il club dispone già di Olivera e ha investito fortemente su Gutierrez l’estate scorsa, il che complica la volontà di impegnarsi per un prolungamento lungo con Leo.

La Juventus osserva da vicino. I bianconeri sono pronti a convincere Spinazzola al trasferimento e rappresentano una tentazione concreta per l’esterno, che ha ricevuto sondaggi anche dall’estero. La permanenza di Conte sulla panchina azzurra potrebbe incidere sulle decisioni di Leo: il tecnico leccese conosce il valore dell’esterno e potrebbe spingere per il rinnovo.

Anguissa: l’infortunio e le offerte estive

Anche Anguissa si trova in una fase di stallo nelle trattative. Il lungo infortunio di questi mesi ha complicato i dialoghi, così come il finale di stagione intricato che sta vivendo il Napoli. Il camerunese potrebbe lasciare la città con l’offerta giusta: diverse squadre sono già pronte a farsi avanti in estate e il mercato internazionale lo osserva con interesse.

Il club conosce il valore di un calciatore che ha superato il quinquennio azzurro e che figura tra i leader dello spogliatoio di Conte. Anguissa rappresenta una pedina centrale nel progetto tattico attuale, ma le finanze e le priorità di mercato potrebbero cambiare se arrivassero proposte economicamente rilevanti. La situazione rimarrà congelata fino al termine della stagione, quando il Napoli avrà le idee più chiare sugli obiettivi futuri e sulla composizione della rosa.