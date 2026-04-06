Mercato Napoli, scelto il vice Di Lorenzo: parte l’assalto per l’ex Torino

Wilfried Singo piace al Napoli per accompagnare Di Lorenzo sulla fascia destra, ma il Galatasaray non intende cederlo: ecco perché la trattativa si presenta complicata.

Manna vuole Singo: la trattativa

Secondo “Il Mattino“, Giovanni Manna ha inserito l’ivoriano nella lista dei profili monitorati per l’estate. Le prestazioni di Singo con la squadra turca hanno attirato l’attenzione dei partenopei, che vedono nel classe 2000 il candidato ideale per rinforzare la corsia difensiva destra.

Il difensore, arrivato a Istanbul dal Monaco per una cifra attorno ai 30-31 milioni di euro, ha già dimostrato di poter giocare sia come centrale che come terzino, evidenziando capacità offensive inusuali per un difensore. In questa prima parte di stagione, il difensore ha collezionato 19 presenze nel campionato turco, coppe nazionali e competizioni europee, contribuendo con 1 gol e 3 assist.

Napoli, operazione complicata sotto il profilo economico

L’operazione appare difficile nell’immediato. La valutazione di mercato già elevata, considerando l’investimento recente di 30-31 milioni, si accompagna a una fermezza contrattuale che rende qualsiasi trattativa estremamente difficile. Il Galatasaray non sta negoziando e la volontà di trattenere il giocatore è netta, quasi definitiva. Staremo a vedere nelle prossime settimane se il Napoli proverà ad avanzare una proposta più concreta per far cadere questo muro.