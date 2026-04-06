Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Mercato Napoli, scelto il vice Di Lorenzo: parte l’assalto per l’ex Torino

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Mercato Napoli, scelto il vice Di Lorenzo: parte l’assalto per l’ex Torino
Giovanni Di Lorenzo, titolare della fascia destra del Napoli. Foto: ANSA
Giovanni Di Lorenzo terzino destro Napoli in azione con la maglia azzurra

Wilfried Singo piace al Napoli per accompagnare Di Lorenzo sulla fascia destra, ma il Galatasaray non intende cederlo: ecco perché la trattativa si presenta complicata.

Manna vuole Singo: la trattativa

Secondo “Il Mattino“, Giovanni Manna ha inserito l’ivoriano nella lista dei profili monitorati per l’estate. Le prestazioni di Singo con la squadra turca hanno attirato l’attenzione dei partenopei, che vedono nel classe 2000 il candidato ideale per rinforzare la corsia difensiva destra.

Wilfried Singo in azione con la maglia del Galatasaray durante una partita di Champions League
Wilfried Singo in azione durante Galatasaray in Champions League. Foto: ANSA

Il difensore, arrivato a Istanbul dal Monaco per una cifra attorno ai 30-31 milioni di euro, ha già dimostrato di poter giocare sia come centrale che come terzino, evidenziando capacità offensive inusuali per un difensore. In questa prima parte di stagione, il difensore ha collezionato 19 presenze nel campionato turco, coppe nazionali e competizioni europee, contribuendo con 1 gol e 3 assist.

Napoli, operazione complicata sotto il profilo economico

L’operazione appare difficile nell’immediato. La valutazione di mercato già elevata, considerando l’investimento recente di 30-31 milioni, si accompagna a una fermezza contrattuale che rende qualsiasi trattativa estremamente difficile. Il Galatasaray non sta negoziando e la volontà di trattenere il giocatore è netta, quasi definitiva. Staremo a vedere nelle prossime settimane se il Napoli proverà ad avanzare una proposta più concreta per far cadere questo muro.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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