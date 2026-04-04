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Vergara è il simbolo di cosa non va nel calcio italiano: l’esempio che racconta tutto

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Vergara è il simbolo di cosa non va nel calcio italiano: l’esempio che racconta tutto
Attaccante del Napoli esulta in maglia azzurra. Foto: ANSA
Giovane attaccante del Napoli esulta in maglia azzurra dopo una rete

Antonio Vergara a 23 anni ha ottenuto lo spazio nel Napoli solo grazie agli infortuni altrui, ma la sua storia racchiude un problema strutturale del calcio italiano: la mancanza di fiducia nei talenti locali. Ciro Ferrara, ex difensore azzurro, lo ha usato come esempio concreto di questa dinamica.

Ferrara: il caso Vergara racconta tutto

Ferrara ha affrontato direttamente la questione durante un’intervista a Il Mattino: “Ha fatto cose importanti prima dell’infortunio. Non è più giovanissimo, si conosceva la sua qualità. Eppure, a 23 anni, ha giocato una sola partita in una nazionale giovanile. Una soltanto perché evidentemente trovava poco spazio. Serve coraggio, soprattutto a scegliere un italiano al posto di uno straniero”. L’analisi è precisa: Vergara è stato bloccato dal sistema, non dal talento.

Ciro Ferrara durante un'intervista in studio televisivo, ex difensore del Napoli
Ciro Ferrara durante l’intervista. Foto: ANSA

Come il calcio italiano può cambiare rotta

Ferrara ha indicato la strada: “Prendendo ad esempio il modello della Germania, che dopo la crisi istituì centri di formazione che hanno prodotto giovani di valore e rilanciato la nazionale. È sui giovani che si deve lavorare e intensamente”. La Germania ha reagito alla crisi costruendo strutture dedicate. L’Italia continua a improvvisare, affidandosi al caos degli infortuni per scoprire i propri talenti.

Ferrara non nega l’esistenza di talenti: “I giovani di qualità ci sono, basta pensare ai risultati delle nazionali giovanili”. Il problema non è la scarsità di materiale grezzo: “Se non sono riusciti a raddrizzare la rotta due come Gattuso e Buffon, professionisti che conosco benissimo, va fatta una riflessione. È un problema strutturale”. Vergara a 23 anni rappresenta il paradosso italiano: talento innegabile, ma costretto a giocare solo quando la necessità lo impone. Il calcio italiano non ha una crisi di talenti, ha una crisi di fiducia.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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