Napoli, un top via in estate? Su di lui una big di Serie A!

L’Inter prepara il dopo Bastoni con due difensori italiani nel mirino: Calafiori dell’Arsenal è il preferito, mentre Buongiorno del Napoli rappresenta l’alternativa.
Bastoni al Barcellona: l’Inter accelera sui sostituti
Alessandro Bastoni verso il Barcellona. I nerazzurri hanno già accettato l’ipotesi di una cessione estiva del difensore centrale, consapevoli che il club catalano prepara un’offerta significativa. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Dani Olmo, profilo che interessa la dirigenza interista.
Con il centrale italiano praticamente già fuori dai piani, l’Inter accelera la ricerca di un sostituto. Due nomi dominano le conversazioni interne: Riccardo Calafiori dell’Arsenal e Alessandro Buongiorno del Napoli. Entrambi i difensori rientrano da tempo nei radar nerazzurri, ma le valutazioni cambiano significativamente in base alle disponibilità economiche.
Calafiori il preferito: Buongiorno l’alternativa
Tra i due italiani, Calafiori rappresenta la scelta prioritaria dell’Inter. L’esterno sinistro dell’Arsenal offre versatilità tattica e una struttura fisica imponente, qualità che tornerebbero utili nella difesa di Inzaghi. Il profilo dell’ex Bologna convince maggiormente rispetto alle alternative.
L’Inter potrebbe pure puntare su Buongiorno, seppur quest’ultimo sia difficile da strappare al Napoli. De Laurentiis non intende privarsi del difensore centrale in una stagione dove Conte costruisce il progetto tattico attorno a elementi specifici. I nerazzurri lo monitorano, ma sanno già che il presidente partenopeo opporrà una resistenza significativa a qualsiasi proposta.