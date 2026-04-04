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Napoli, un top via in estate? Su di lui una big di Serie A!

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Napoli, un top via in estate? Su di lui una big di Serie A!
Calciatori del Napoli esultano in gruppo. Fonte: Ansa
Giocatori del Napoli

L’Inter prepara il dopo Bastoni con due difensori italiani nel mirino: Calafiori dell’Arsenal è il preferito, mentre Buongiorno del Napoli rappresenta l’alternativa.

Bastoni al Barcellona: l’Inter accelera sui sostituti

Alessandro Bastoni verso il Barcellona. I nerazzurri hanno già accettato l’ipotesi di una cessione estiva del difensore centrale, consapevoli che il club catalano prepara un’offerta significativa. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Dani Olmo, profilo che interessa la dirigenza interista.

Con il centrale italiano praticamente già fuori dai piani, l’Inter accelera la ricerca di un sostituto. Due nomi dominano le conversazioni interne: Riccardo Calafiori dell’Arsenal e Alessandro Buongiorno del Napoli. Entrambi i difensori rientrano da tempo nei radar nerazzurri, ma le valutazioni cambiano significativamente in base alle disponibilità economiche.

Calafiori il preferito: Buongiorno l’alternativa

Tra i due italiani, Calafiori rappresenta la scelta prioritaria dell’Inter. L’esterno sinistro dell’Arsenal offre versatilità tattica e una struttura fisica imponente, qualità che tornerebbero utili nella difesa di Inzaghi. Il profilo dell’ex Bologna convince maggiormente rispetto alle alternative.

L’Inter potrebbe pure puntare su Buongiorno, seppur quest’ultimo sia difficile da strappare al Napoli. De Laurentiis non intende privarsi del difensore centrale in una stagione dove Conte costruisce il progetto tattico attorno a elementi specifici. I nerazzurri lo monitorano, ma sanno già che il presidente partenopeo opporrà una resistenza significativa a qualsiasi proposta.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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