Mercato Napoli, che proposta al Galatasaray: Lang al centro di uno scambio

Il Napoli pensa ad uno scambio a sorpresa: Noa Lang inserito nel pacchetto per Barış Alper Yilmaz. Lo riportano varie fonti turche, affermando anche che il Galatasaray abbia risposto picche all’offerta azzurra di 10 milioni più cartellino.

La proposta del Napoli: Lang più denaro per Yilmaz

Il Napoli ha provato a forzare la mano con il Galatasaray proponendo uno scambio economico che vedeva il ritorno di Noa Lang a Napoli come contropartita principale. Lo riportano vari media turchi: gli azzurri hanno offerto 10 milioni di euro più il cartellino dell’esterno olandese per convincere i turchi a cedere Barış Alper Yilmaz. La dirigenza giallorossa ha però rifiutato seccamente, ritenendo la proposta insufficiente rispetto al valore attuale dell’attaccante classe 2000.

Lang era arrivato a Istanbul il 30 gennaio scorso con un prestito da 2 milioni di euro, soluzione che rappresentava il compromesso dopo le difficoltà relazionali con Antonio Conte. In Turchia l’olandese si è adattato bene ai meccanismi offensivi del Galatasaray, tanto che il club starebbe valutando seriamente l’esercizio dell’opzione di acquisto fissata a 30 milioni.

Yilmaz blindato: il Galatasaray punta su di lui

L’attaccante turco ha dimostrato il suo valore nelle competizioni europee, attirando l’attenzione di diversi club del continente. Il club di Istanbul non intende indebolire il proprio progetto cedendo un elemento diventato centrale negli ultimi mesi. Yilmaz ha un contratto fino al 30 giugno 2028 e rappresenta un asset su cui il Galatasaray intende costruire il futuro.

La crescita esponenziale del valore di mercato di Yilmaz rende ogni valutazione attorno ai 10 milioni completamente inadeguata. Il Galatasaray preferisce attendere l’estate per raccogliere offerte più consone, sapendo che la concorrenza internazionale garantirà proposte ben più ricche. La posizione del club turco è ferma: Yilmaz non si tocca a queste condizioni e va slegato rispetto al futuro di Lang, che può in ogni caso restare in Turchia.