Napoli, arriva il feroce attacco: “Allucinante, una grave mancanza di rispetto”

Romelu Lukaku non è rientrato a Castel Volturno dopo la pausa nazionali e ha scelto di restare in Belgio. Fulvio Collovati ha commentato duramente la scelta dell’attaccante del Napoli.

Lukaku e l’assenza ingiustificata: lo sfogo di Collovati

L’ex difensore campione del mondo si è scagliato contro il comportamento dell’attaccante belga durante la trasmissione Off Side su Sportitalia. Collovati ha definito la decisione di Lukaku una mancanza di rispetto verso Antonio Conte, l’allenatore che lo ha accompagnato in più occasioni nella sua carriera e che lo ha fortemente voluto al Napoli.

Le parole di Collovati sono state nette e senza filtri. “Questa è una grossa mancanza di rispetto che ha avuto nei confronti di Conte che lo ha portato da tutte le parti, che lo ha aspettato. Non avevo letto fino in fondo ma è una cosa che trovo allucinante“, ha dichiarato l’ex campione del mondo di Spagna 1982. Il messaggio è chiaro: l’assenza del belga dopo la sosta rappresenta una violazione del patto tra giocatore e allenatore, indipendentemente dalle motivazioni sanitarie addotte.

La gestione del Napoli e le conseguenze

La situazione di Lukaku crea un vuoto importante nell’attacco azzurro proprio in una fase delicata della stagione. Conte aveva riposto fiducia nel centravanti belga, attendendo il suo pieno recupero e la sua integrazione tattica. L’assenza dalla sede di allenamento interrompe questo processo e genera tensione all’interno del gruppo.

Quale è il confine tra la cura di un infortunio e l’irresponsabilità verso la squadra? La risposta di Lukaku non è arrivata. Restare in Belgio per proseguire le terapie poteva essere comunicato diversamente, con una tempistica che non creasse disagio ai compagni e all’allenatore. Il modo scelto ha trasformato una questione medica in uno scontro di volontà.

Cosa succede adesso con Lukaku al Napoli

Il rientro del belga rappresenterà il primo test concreto della sua lealtà verso il progetto di Conte. Gli azzurri non possono permettersi ulteriori distrazioni in una stagione dove ogni punto è decisivo per la lotta alle posizioni europee. Lukaku dovrà dimostrare che la scelta di restare in Belgio era effettivamente necessaria dal punto di vista medico e non una manifestazione di dissenso.

Il calciomercato Napoli avrà uno sguardo nuovo su questa situazione. Se il comportamento del centravanti belga dovesse ripetersi, De Laurentiis potrebbe valutare alternative concrete per l’attacco. La fiducia di Conte in Lukaku rimane incrinata, e il tempo per ripararla si sta assottigliando.