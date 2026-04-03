Napoli, Conte alla guida della Nazionale: uno scenario da non escludere!

Dopo le dimissioni Gennaro Gattuso come ct della Nazionale, Antonio Conte è stato immediatamente inserito nella lista degli allenatori che piacciono alla FIGC. Attualmente, però, il tecnico azzurro è completamente concentrato sul progetto azzurro . Secondo quanto rivela Fabrizio Romano, infatti, il nome dell’allenatore è stato discusso internamente in Federazione come candidato ideale per aprire un nuovo ciclo della Nazionale.

Conte, il profilo ideale che la FIGC apprezza

Romano ha spiegato come il tecnico del Napoli goda di grande considerazione all’interno della FIGC. L’ex commissario tecnico ha lasciato un segno positivo nei dirigenti federali, soprattutto per la dichiarazione rilasciata al termine della sua esperienza con la Nazionale: “È un arrivederci, non è un addio”. Questa frase ha mantenuto viva la possibilità di un suo ritorno, creando un clima di stima duraturo tra i vertici della Federazione e l’allenatore.

L’esperto di calciomercato ha sottolineato come altre candidature siano comunque in campo per la panchina azzurra. La scelta finale dipenderà molto dalle decisioni del nuovo presidente della FIGC, figura chiave nel determinare la direzione che la Federazione intende prendere. Ma il nome di Conte rimane tra i più quotati per il progetto futuro.

Napoli, il vincolo che blocca ogni negoziato immediato

Qui risiede il nodo cruciale. Conte dedica energie totali al percorso del Napoli, senza distrazioni. Non esiste al momento uno spazio per discutere di scenari nazionali con la FIGC. La concentrazione del tecnico sul club partenopeo è assoluta, e qualsiasi valutazione sulla disponibilità rimane sospesa fino al termine della stagione.

Romano ha chiarito che il discorso della Nazionale non potrà affrontarsi con effetto immediato. Il presidente De Laurentiis avrà un ruolo determinante nel decidere quale strada intraprendere. Se la Federazione dovesse procedere effettivamente sul nome di Antonio Conte, dovrà prima capire le intenzioni del patron partenopeo e la volontà dello stesso allenatore di valutare una simile opportunità.

Lo scenario più probabile vede Conte impegnato esclusivamente sul progetto del Napoli almeno fino a giugno. Solo a quel punto, con la stagione conclusa, potranno aprirsi dialoghi concreti tra il tecnico, De Laurentiis e la FIGC per valutare il futuro della Nazionale e del calciomercato Napoli.