Napoli, quanti azzurri in campo stasera: da McTominay a Elmas, le ultime

Scozia e Costa d’Avorio scendono in campo per un’amichevole internazionale con due azzurri protagonisti: Billy Gilmour e Scott McTominay partono titolari nel centrocampo scozzese.
Gilmour e McTominay: i due pilastri del Napoli in Nazionale
I due centrocampisti del Napoli occupano posizioni centrali nella mediana scozzese. Gilmour agisce sulla destra del doppio pivot, mentre McTominay prende posto accanto a lui nella formazione 4-2-3-1 disegnata dal commissario tecnico scozzese. Entrambi hanno conquistato spazi importanti nella squadra partenopea e adesso rispondono alla chiamata della loro Nazionale per una sfida preparatoria verso i Mondiali 2026.
La scelta di schierarli titolari conferma l’importanza che rivestono negli equilibri della Scozia. Gilmour porta esperienza e qualità nel palleggio, mentre McTominay garantisce fisicità e inserimenti offensivi dal centrocampo. La loro coesione in questa partita può rappresentare un ulteriore consolidamento della fiducia reciproca che stanno sviluppando anche con il Napoli.
Non solo Gilmour e McTominay: gli altri azzurri in campo
Non ci sono soltanto i due scozzesi azzurri impegnati stasera, oltre a Politano con l’Italia: anche Elmas è titolare con la sua Macedonia contro l’Irlanda del Nord, cosi come Lobotka schierato da Calzona con la Slovacchia nella sfida alla Romania; in campo dal primo minuto anche Olivera nel match tra Uruguay e Algeria.