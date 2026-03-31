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Napoli, quanti azzurri in campo stasera: da McTominay a Elmas, le ultime

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Napoli, quanti azzurri in campo stasera: da McTominay a Elmas, le ultime
Scott McTominay rimane concentrato sul progetto Napoli, rifiutando le offerte dall'Arabia Saudita. Foto: ANSA
Scott McTominay in maglia Napoli numero 8 esulta con determinazione durante una partita

Scozia e Costa d’Avorio scendono in campo per un’amichevole internazionale con due azzurri protagonisti: Billy Gilmour e Scott McTominay partono titolari nel centrocampo scozzese.

Gilmour e McTominay: i due pilastri del Napoli in Nazionale

I due centrocampisti del Napoli occupano posizioni centrali nella mediana scozzese. Gilmour agisce sulla destra del doppio pivot, mentre McTominay prende posto accanto a lui nella formazione 4-2-3-1 disegnata dal commissario tecnico scozzese. Entrambi hanno conquistato spazi importanti nella squadra partenopea e adesso rispondono alla chiamata della loro Nazionale per una sfida preparatoria verso i Mondiali 2026.

La scelta di schierarli titolari conferma l’importanza che rivestono negli equilibri della Scozia. Gilmour porta esperienza e qualità nel palleggio, mentre McTominay garantisce fisicità e inserimenti offensivi dal centrocampo. La loro coesione in questa partita può rappresentare un ulteriore consolidamento della fiducia reciproca che stanno sviluppando anche con il Napoli.

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Non solo Gilmour e McTominay: gli altri azzurri in campo

Non ci sono soltanto i due scozzesi azzurri impegnati stasera, oltre a Politano con l’Italia: anche Elmas è titolare con la sua Macedonia contro l’Irlanda del Nord, cosi come Lobotka schierato da Calzona con la Slovacchia nella sfida alla Romania; in campo dal primo minuto anche Olivera nel match tra Uruguay e Algeria.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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