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Napoli-Milan, si accende l’atmosfera: il comunicato dei tifosi rossoneri (FOTO)

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Napoli-Milan, si accende l’atmosfera: il comunicato dei tifosi rossoneri (FOTO)
Atmosfera da big match: tifosi rossoneri e azzurri negli stadi. Fonte: ANSA
Tifosi del Napoli e Milan negli stadi: curva azzurra con bandiere e tifosi rossoneri in vista di Napoli-Milan

Si accende il clima attorno a Napoli-Milan. I Banditi Curva Sud organizzano una manifestazione a Milanello sabato mattina per contestare il divieto di trasferta a Napoli e, al tempo stesso, dare la carica alla squadra prima della partenza: l’appuntamento alle 10.30 durante l’allenamento.

Milan, il veto alla trasferta di Napoli scatena la protesta

La decisione delle autorità di bloccare i tifosi rossoneri allo stadio Maradona ha innescato una reazione decisa del gruppo organizzato dei Banditi Curva Sud. Il comunicato ufficiale non usa mezzi termini: “Ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l’ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una concreta motivazione”. I supporters milanisti denunciano disdette di pullman, caparre perse e una squadra lasciata senza supporto.

 

 

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Curva Sud a Milanello per protestare e dare la carica

La contromossa avverrà a Milanello sabato mattina alle 10.30, durante l’allenamento. I Banditi Curva Sud hanno scelto di trasmettere il loro supporto alla vigilia della partenza rossonera verso Napoli, invitando tutti i tifosi residenti fuori dalla Campania a non presentarsi al Maradona.

La manifestazione a Milanello rappresenta un messaggio duplice: da un lato la protesta contro una decisione ritenuta ingiusta, dall’altro la determinazione a stare comunque dalla parte del Milan. La partita tra Napoli e Milan manterrà il suo significato sportivo, in un clima che già si preannuncia caldissimo.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

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