Napoli-Milan, si accende l’atmosfera: il comunicato dei tifosi rossoneri (FOTO)

Si accende il clima attorno a Napoli-Milan. I Banditi Curva Sud organizzano una manifestazione a Milanello sabato mattina per contestare il divieto di trasferta a Napoli e, al tempo stesso, dare la carica alla squadra prima della partenza: l’appuntamento alle 10.30 durante l’allenamento.
Milan, il veto alla trasferta di Napoli scatena la protesta
La decisione delle autorità di bloccare i tifosi rossoneri allo stadio Maradona ha innescato una reazione decisa del gruppo organizzato dei Banditi Curva Sud. Il comunicato ufficiale non usa mezzi termini: “Ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l’ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una concreta motivazione”. I supporters milanisti denunciano disdette di pullman, caparre perse e una squadra lasciata senza supporto.
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Curva Sud a Milanello per protestare e dare la carica
La contromossa avverrà a Milanello sabato mattina alle 10.30, durante l’allenamento. I Banditi Curva Sud hanno scelto di trasmettere il loro supporto alla vigilia della partenza rossonera verso Napoli, invitando tutti i tifosi residenti fuori dalla Campania a non presentarsi al Maradona.
La manifestazione a Milanello rappresenta un messaggio duplice: da un lato la protesta contro una decisione ritenuta ingiusta, dall’altro la determinazione a stare comunque dalla parte del Milan. La partita tra Napoli e Milan manterrà il suo significato sportivo, in un clima che già si preannuncia caldissimo.