Napoli, Conte vuole il rinnovo del top: “Per il tecnico è intoccabile”

Conte vuole il rinnovo di Anguissa. Il centrocampista, in scadenza a giugno 2027, è intoccabile e imprescindibile per il tecnico.

Anguissa, il pilastro che Conte non cede

Antonio Conte ha identificato in Frank Zambo Anguissa l’elemento imprescindibile per il presente e il futuro del Napoli. Il centrocampista camerunense rappresenta la colonna vertebrale della mediana partenopea, quella che garantisce sostanza fisica e qualità tecnica. Con l’arrivo del tecnico salentino sulla panchina, Anguissa ha trasformato un limite storico—la scarsa incisività realizzativa—in un punto di forza, incrementando significativamente il suo score.

Il rinnovo contrattuale è la priorità di Conte. Anguissa ha scadenza fissata al 30 giugno 2027, ma l’allenatore spinge per blindare il giocatore con una nuova intesa. La mossa serve a garantire continuità progettuale e a trasmettere un segnale di stabilità ai vertici societari. Conte intende completare il suo triennio campano con un successo importante, e sa perfettamente che un mediano come Anguissa assicura quella qualità difensiva e di rottura che serve per competere su due fronti.

Napoli, un solo sacrificabile tra i big

Quale big potrebbe partire? La sensazione che filtra dagli ambienti azzurri è che De Laurentiis conserverà i calciatori migliori, con una sola eccezione tra i grandi nomi della rosa. Lobotka rappresenta l’indiziato principale per una possibile cessione estiva, mentre la struttura tattica rimane intoccabile. Il progetto societario punta al costante miglioramento sia in campo nazionale che europeo, con la mediana come fondamento non negoziabile.

Conte e De Laurentiis condividono l’obiettivo di un Napoli competitivo su tutti i fronti. L’allenatore ha già fatto intendere di stare bene a Napoli, purché ci sia un progetto comune e condiviso con la società. Il rinnovo di Anguissa rappresenta il primo tassello di questa strategia di continuità. Entro l’estate, gli azzurri dovranno definire gli ultimi dettagli contrattuali con il camerunense per evitare sorprese in una fase cruciale della ricostruzione tecnica.