Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Rinnovo Spinazzola, il giocatore non è convinto: l’offerta del Napoli è al ribasso

di
Rinnovo Spinazzola, il giocatore non è convinto: l’offerta del Napoli è al ribasso
Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli
Rinnovo di contratto per Leonardo Spinazzola

Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo di Leonardo Spinazzola, prossimo alla scadenza di contratto. L’esterno azzurro potrebbe lasciare il capoluogo campano a parametro zero in estate. Il club partenopeo vorrebbe evitare l’addio, specie se il giocatore dovesse passare ad un’altra squadra italiana. Su di lui non c’è solo la Juventus.

Spinazzola: il Napoli sceglie la strada del ribasso

Come riportato a Radio Kiss Kiss, gli azzurri hanno messo sul tavolo un contratto annuale con opzione per il secondo anno, ma a cifre inferiori rispetto ai 1,8 milioni attuali. Una mossa che non convince il giocatore, il quale ha incaricato il suo agente di fissare una deadline precisa: il 31 marzo è il termine ultimo per una risposta definitiva. Dal primo aprile, Spinazzola inizierà a valutare concretamente le alternative.

La scelta del Napoli di proporre un annuale al ribasso crea uno scenario inatteso. Il club aveva l’occasione di blindare un giocatore che conosce perfettamente l’ambiente e che rappresenta una pedina importante nella rosa. Invece, ha deciso di ridurre l’ingaggio proprio quando il mercato si muove al rialzo per l’esterno.

Spinazzola corre palla al piede durante una partita del Napoli
Spinazzola in campo con il Napoli

Milan e Juventus: il biennale che il Napoli non offre

Il Milan è già in movimento. Il club rossonero è pronto a offrire un biennale a Spinazzola, con la possibilità di tesserarlo a parametro zero dal prossimo giugno. Una soluzione che elimina il costo del cartellino e garantisce stabilità contrattuale al giocatore per due stagioni. La Juventus, dal canto suo, va ancora oltre: propone anch’essa un biennale, ma con cifre superiori a quelle che Spinazzola percepisce attualmente al Napoli.

Quale sarà la scelta dell’esterno? La volontà personale punta verso Napoli, dove si trova bene e dove ha costruito un percorso importante. Ma di fronte a offerte economicamente più vantaggiose e contrattuali più lunghe, la decisione diventa complicata. Il giocatore non ha ancora comunicato la sua intenzione definitiva, consapevole che una scelta affrettata potrebbe compromettere il suo equilibrio professionale.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie