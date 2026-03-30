Rinnovo Spinazzola, il giocatore non è convinto: l’offerta del Napoli è al ribasso

Il Napoli continua a lavorare sul rinnovo di Leonardo Spinazzola, prossimo alla scadenza di contratto. L’esterno azzurro potrebbe lasciare il capoluogo campano a parametro zero in estate. Il club partenopeo vorrebbe evitare l’addio, specie se il giocatore dovesse passare ad un’altra squadra italiana. Su di lui non c’è solo la Juventus.

Spinazzola: il Napoli sceglie la strada del ribasso

Come riportato a Radio Kiss Kiss, gli azzurri hanno messo sul tavolo un contratto annuale con opzione per il secondo anno, ma a cifre inferiori rispetto ai 1,8 milioni attuali. Una mossa che non convince il giocatore, il quale ha incaricato il suo agente di fissare una deadline precisa: il 31 marzo è il termine ultimo per una risposta definitiva. Dal primo aprile, Spinazzola inizierà a valutare concretamente le alternative.

La scelta del Napoli di proporre un annuale al ribasso crea uno scenario inatteso. Il club aveva l’occasione di blindare un giocatore che conosce perfettamente l’ambiente e che rappresenta una pedina importante nella rosa. Invece, ha deciso di ridurre l’ingaggio proprio quando il mercato si muove al rialzo per l’esterno.

Milan e Juventus: il biennale che il Napoli non offre

Il Milan è già in movimento. Il club rossonero è pronto a offrire un biennale a Spinazzola, con la possibilità di tesserarlo a parametro zero dal prossimo giugno. Una soluzione che elimina il costo del cartellino e garantisce stabilità contrattuale al giocatore per due stagioni. La Juventus, dal canto suo, va ancora oltre: propone anch’essa un biennale, ma con cifre superiori a quelle che Spinazzola percepisce attualmente al Napoli.

Quale sarà la scelta dell’esterno? La volontà personale punta verso Napoli, dove si trova bene e dove ha costruito un percorso importante. Ma di fronte a offerte economicamente più vantaggiose e contrattuali più lunghe, la decisione diventa complicata. Il giocatore non ha ancora comunicato la sua intenzione definitiva, consapevole che una scelta affrettata potrebbe compromettere il suo equilibrio professionale.