Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, occhi su Manchester e sfida alla Juve per un top dei citizens

di
Mercato Napoli, occhi su Manchester e sfida alla Juve per un top dei citizens
Giovanni Manna durante l'intervista a DAZN - SpazioNapoli.it
Bernardo Silva nel mirino del Napoli

Bernardo Silva lascia il Manchester City a parametro zero quest’estate, e il Napoli di Antonio Conte è tra i club europei interessati al portoghese secondo quanto rivela CaughtOffside.com.

Silva e il Manchester City: l’addio già comunicato

Il centrocampista portoghese ha formalmente informato il City della sua intenzione di partire al termine della stagione, quando il contratto scadrà naturalmente. Non si tratta di una valutazione di mercato complessa: il giocatore ha già preso la decisione e l’ha comunicata al club inglese.

A 31 anni, Silva cerca una nuova sfida competitiva. Le opzioni non mancano: dalla Major League Soccer alla Saudi Pro League, fino ai principali club europei. Barcellona, Atletico Madrid e Juventus hanno manifestato interesse. Il Napoli si aggiunge a questa lista di pretendenti, con Antonio Conte che potrebbe rappresentare un elemento attrattivo per il portoghese, considerando il progetto tecnico che il tecnico sta costruendo.

Bernardo Silva nel mirino del Napoli
Bernardo Silva con la maglia del Manchester City (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Le richieste di Silva: stipendio alto e progetto vincente

Quali sono i veri ostacoli alla trattativa? Le elevate richieste salariali del giocatore e la necessità di un progetto realmente competitivo. Silva non accetta compromessi su questi due fronti, il che restringe significativamente il campo dei candidati reali.

La corsa rimane completamente aperta. Nessun club ha ancora un vantaggio decisivo su Silva, e il giocatore prenderà la sua decisione in un secondo momento, probabilmente dopo aver valutato tutte le proposte concrete. In questa fase, le manifestazioni di interesse sono ancora generiche, prive di negoziati ufficiali o offerte strutturate.

Per il Napoli, l’operazione dipenderà dalla capacità di costruire un progetto convincente e dalla disponibilità economica per soddisfare le richieste contrattuali di Silva. L’arrivo del portoghese a parametro zero ridurrebbe i costi di acquisizione, ma non gli oneri legati allo stipendio. La finestra di mercato estiva sarà decisiva per comprendere se gli azzurri riusciranno a entrare davvero nella corsa per Bernardo Silva.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie