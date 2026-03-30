Mercato Napoli, occhi su Manchester e sfida alla Juve per un top dei citizens

Bernardo Silva lascia il Manchester City a parametro zero quest’estate, e il Napoli di Antonio Conte è tra i club europei interessati al portoghese secondo quanto rivela CaughtOffside.com.

Silva e il Manchester City: l’addio già comunicato

Il centrocampista portoghese ha formalmente informato il City della sua intenzione di partire al termine della stagione, quando il contratto scadrà naturalmente. Non si tratta di una valutazione di mercato complessa: il giocatore ha già preso la decisione e l’ha comunicata al club inglese.

A 31 anni, Silva cerca una nuova sfida competitiva. Le opzioni non mancano: dalla Major League Soccer alla Saudi Pro League, fino ai principali club europei. Barcellona, Atletico Madrid e Juventus hanno manifestato interesse. Il Napoli si aggiunge a questa lista di pretendenti, con Antonio Conte che potrebbe rappresentare un elemento attrattivo per il portoghese, considerando il progetto tecnico che il tecnico sta costruendo.

Le richieste di Silva: stipendio alto e progetto vincente

Quali sono i veri ostacoli alla trattativa? Le elevate richieste salariali del giocatore e la necessità di un progetto realmente competitivo. Silva non accetta compromessi su questi due fronti, il che restringe significativamente il campo dei candidati reali.

La corsa rimane completamente aperta. Nessun club ha ancora un vantaggio decisivo su Silva, e il giocatore prenderà la sua decisione in un secondo momento, probabilmente dopo aver valutato tutte le proposte concrete. In questa fase, le manifestazioni di interesse sono ancora generiche, prive di negoziati ufficiali o offerte strutturate.

Per il Napoli, l’operazione dipenderà dalla capacità di costruire un progetto convincente e dalla disponibilità economica per soddisfare le richieste contrattuali di Silva. L’arrivo del portoghese a parametro zero ridurrebbe i costi di acquisizione, ma non gli oneri legati allo stipendio. La finestra di mercato estiva sarà decisiva per comprendere se gli azzurri riusciranno a entrare davvero nella corsa per Bernardo Silva.