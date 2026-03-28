Napoli, pioggia di milioni in arrivo: l’ex azzurro verrà riscattato per 30 milioni

Noa Lang verso il riscatto dal Galatasaray: il club turco ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto sui 30 milioni fissati a gennaio, trasformando il prestito in operazione definitiva.

Lang e il Galatasaray: la metamorfosi dopo il Napoli

L’olandese è sbarcato a Istanbul con il profilo di giocatore in difficoltà. Sei mesi al Napoli lo avevano relegato ai margini, con pochi spazi e continuità frammentaria. Il passaggio in Turchia ha rappresentato la soluzione più logica, un prestito da 2 milioni per permettergli di ritrovare fiducia e minutaggio. Quello che nessuno poteva prevedere è la velocità della sua affermazione. Lang non ha avuto bisogno di tempo: si è integrato immediatamente nel progetto offensivo del Galatasaray, diventando una pedina centrale negli schemi del club di Istanbul.

La dirigenza giallorossa ha visto oltre la semplice operazione temporanea. L’intenzione è trasformare il diritto di riscatto in obbligo, chiudendo definitivamente la partita con il Napoli per circa 30 milioni di euro. Non è uno strappo, ma il naturale sviluppo di una stagione dove Lang ha dimostrato di appartenere a quel livello competitivo, lontano dal contesto italiano che non lo valorizzava.

Che cosa cambia per il Napoli con l’addio di Lang?

Il club azzurro recupera un’importante risorsa economica. Trenta milioni rappresentano una cifra considerevole per una sessione estiva, soprattutto in un mercato dove il Napoli dovrà affrontare sfide significative in attacco. La perdita di Lang non è traumatica: l’olandese non ha mai rappresentato una priorità nella strategia tattica partenopea, nemmeno prima del trasferimento. Quello che conta davvero è incassare il valore pieno dell’investimento fatto due stagioni fa, trasformando una operazione che sembrava fallimentare in un’uscita redditizia.

La prestazione di Lang in Süper Lig racconta una storia diversa rispetto a quella italiana. Quindici presenze con l’Olanda alle spalle, personalità riconosciuta a livello internazionale, ma che in Serie A non aveva trovato lo spazio per esprimersi pienamente. Istanbul ha rappresentato l’ambiente giusto per il suo rilancio, dove il calcio premia la creatività offensiva e la velocità di esecuzione, elementi che caratterizzano il suo profilo. Il Galatasaray ha saputo leggere questa esigenza e costruire un progetto intorno alle sue qualità.

Le prossime settimane definiranno i dettagli burocratici, ma l’orientamento è già tracciato. Il Galatasaray non sta temporeggiando: vuole chiudere la pratica Lang con definitività, evitando che altre squadre possano inserirsi sulla questione a giugno. Il Napoli da parte sua incasserà una somma importante, potendo reinvestire sul mercato in profili più funzionali al progetto tecnico attuale. Lang chiude il suo capitolo napoletano con un’uscita onorevole, pur non avendo mai acceso completamente la fantasia partenopea. Il calciomercato Napoli guadagna liquidità, il Galatasaray si assicura un talento offensivo già rodato nel campionato turco.