Modello Napoli, il ruolo di Conte e il futuro: Bianchini spiega tutto!

Il Napoli vive un momento davvero importante della sua storia recente. La vittoria di due Scudetti, la Supercoppa portata a casa qualche mese fa e in generale un processo di crescita che anche sotto il punto di vista del brand vede il club azzurro in un periodo chiave. Merito degli investimenti fatti nel corso del tempo, di scelte fatte badando ai bilanci, senza mai perdere di vista la crescita del club sotto il punto di vista sportivo ed economico.

Napoli, Bianchini ed il momento del Napoli

Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business del Napoli dal luglio 2025 dopo essere entrato nella società nel gennaio 2022, ha parlato ai microfoni di ‘Calcio e Finanza’, andando proprio a spiegare quelli che sono stati diversi elementi della crescita azzurra di questi anni.

“Modello Napoli? Il Napoli ha una grande peculiarità che è incarnata dal tandem di competenze manageriali composto da Aurelio De Laurentiis e da Andrea Chiavelli, che è l’amministratore delegato ma soprattutto l’anima finanziaria del club. Uno ha visione, l’altro ha i piedi per terra e capisce se la visione è sostenibile o meno. Chiavelli lavora con De Laurentiis da prima ancora di entrare nel calcio e sono una coppia professionale solidissima”.

De Laurentiis visionario: il tandem che funziona

“De Laurentiis è di fatto il primo – e forse anche l’ultimo – vero imprenditore del calcio, capace di gestire il club per creare utili puntando a una crescita sportiva guidata sempre dall’equilibrio finanziario”, prosegue il dirigente. Questo approccio ha generato risultati concreti: il Napoli ha creato valore vincendo, senza dissanguarsi finanziariamente come accade altrove.

L’integralismo finanziario contro la logica vincente a tutti i costi

Il principio cardine del modello Napoli si chiama “integralismo finanziario”. Bianchini lo contrappone alla mentalità dominante: “Se altrove conta solo vincere, qui la sostenibilità viene prima di tutto”. Non è conservatorismo mascherato. È una scelta che richiede disciplina maggiore rispetto a chi spende senza freni. Gli azzurri hanno raggiunto la consacrazione sportiva mantenendo i conti in ordine, un’eccezione nel panorama calcistico contemporaneo dove i debiti astronomici sono la norma.

Quale ostacolo rimane davanti a questa crescita? Lo stadio. Bianchini non gira intorno al problema: “Oggi dallo stadio incassiamo 30 milioni quando potremmo guadagnarne 100… il Napoli è arrivato quasi al massimo del proprio potenziale senza infrastrutture adeguate”. La capienza e la modernità dell’impianto rappresentano il vero collo di bottiglia economico. Non è una questione marginale di confort: è la differenza tra competere stabilmente in Europa e arrancare con risorse inferiori ai competitor diretti.

Conte e l’identità globale: da Napoli al mondo

L’arrivo di Antonio Conte ha accelerato la credibilità del progetto. La sua metodologia ha elevato ulteriormente lo standard interno. “Ha portato la sua metodologia e ha reso ancora più credibile il club”, afferma Bianchini. Non è solo questione di vittorie: è la percezione internazionale che cambia quando uno dei migliori allenatori europei sceglie di allenare una squadra. Gli azzurri rappresentano oggi un’identità forte, radicata territorialmente ma proiettata globalmente. “Il Napoli è Napoli, e Napoli è il Napoli… From Napoli to the world”. Questa formula non è uno slogan vuoto. Significa che il marchio partenopeo ha sviluppato una forza narrativa tale da attrarre talenti e partnership internazionali senza snaturarsi.

Il calciomercato Napoli procede secondo questa visione. Acquisti giovani, ingaggi sostenibili, rivendite redditizie. Mentre altri club si indebitano per inseguire campioni, gli azzurri costruiscono una struttura che genera utili e risultati. La prossima stagione dirà se questa architettura può reggere la pressione di una competizione sempre più esigente, ma il modello ha già dimostrato di funzionare dove altri sistemi falliscono.