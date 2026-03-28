Mercato Napoli, il club blocca tutto: l’affare non si fa!

Kerim Alajbegovic non arriverà al Napoli. Il Bayer Leverkusen ha esercitato la clausola di riacquisto da 8 milioni e riporta l’esterno offensivo dalla Red Bull Salisburgo, fissando una valutazione di 60 milioni per il 2027.

Alajbegovic: il Bayer lo riacquista e chiude ogni porta

L’olandese classe 2006 ha attirato l’attenzione del calcio italiano durante la pausa internazionale con prestazioni di alto livello con la Bosnia. Le sue giocate hanno alimentato speculazioni su un possibile approdo a Fuorigrotta, con voci di una valutazione iniziale tra i 15 e i 20 milioni. Nulla di tutto questo accadrà. Il club tedesco ha già deciso: Alajbegovic torna a Leverkusen per completare la sua formazione tattica e tecnica sotto la guida di una società che lo conosce bene.

L’esterno offensivo è un prodotto della vivaio del Bayer, dove è cresciuto prima della parentesi austriaca. Con i suoi 186 centimetri di altezza e la capacità di calciare con entrambi i piedi, Alajbegovic possiede le caratteristiche fisiche e tecniche per diventare un calciatore di caratura internazionale. Nel recente Playoff Mondiale tra Galles e Bosnia ha fornito un assist decisivo ad Edin Dzeko e ha segnato dal dischetto nei tiri di rigore, dimostrando personalità in momenti cruciali.

Napoli escluso: la strategia tedesca per il 2027

Quale piano ha il Bayer per Alajbegovic? Trattenere il giocatore almeno un’altra stagione e rivenderlo non prima del 2027 a una cifra minima di 60 milioni. A queste condizioni, l’approdo a Napoli diventa praticamente irrealizzabile. La società partenopea non può competere con le ambizioni di rivalutazione che il Bayer ha per il suo giovane talento.

Il prezzo fissato dai tedeschi riflette la fiducia nel potenziale di crescita del ragazzo. Leverkusen intende utilizzare i prossimi due anni per sviluppare ulteriormente le sue qualità in un contesto competitivo come la Bundesliga, lontano dai riflettori immediati del mercato italiano. Alajbegovic resterà a Leverkusen e il Napoli dovrà cercare alternative sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.