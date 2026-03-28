Mercato Napoli, colpo di scena sul futuro di Noa Lang: le ultime dalla Turchia

Noa Lang lascia Napoli definitivamente. Il Galatasaray ha deciso di esercitare il riscatto dell’esterno olandese per 28 milioni di euro, trasformando il prestito iniziale in un trasferimento permanente.

Lang al Galatasaray: 11 presenze e la scelta del riscatto

L’olandese ha fornito prestazioni concrete che hanno convinto la dirigenza turca a investire. In undici apparizioni ha segnato 2 gol e fornito 2 assist, numeri che rispecchiano un impatto positivo immediato nel campionato turco. Il club giallorosso aveva pagato 2 milioni per il prestito iniziale e ora completa l’operazione versando i 28 milioni pattuiti nella clausola di riscatto.

La scelta del Galatasaray arriva dopo soli mesi dall’arrivo. Lang ha conquistato staff tecnico e ambiente con adattamento rapido al calcio turco, dimostrando di essere un innesto funzionale al progetto. Non si tratta di una scommessa al buio: la società ha osservato il giocatore nei mesi precedenti e ha deciso di confermare la fiducia.

Napoli: Lang se ne va, ma l’operazione era già programmata

L’accordo prevedeva il riscatto del Galatasaray e Napoli incassa la somma prevista, utilizzando il ricavato per il prossimo mercato estivo. Il club partenopeo aveva già messo in conto la partenza dell’olandese e aveva pianificato le alternative in attacco.

L’operazione Lang rappresentava una soluzione temporanea per liberare spazio in rosa e generare liquidità. La cessione definitiva al Galatasaray completa il ciclo iniziato lo scorso gennaio, quando l’esterno era arrivato a Napoli senza riuscire a imporsi immediatamente. Ora la squadra di Conte potrà concentrarsi su profili diversi per il reparto offensivo.

Il Galatasaray chiude così una trattativa che aveva i tempi già definiti. Noa Lang continua la sua carriera in Turchia con status di giocatore riscattato, mentre il Napoli prosegue nella costruzione della rosa per la prossima stagione con i fondi derivanti da questa cessione.