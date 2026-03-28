Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Mercato Napoli, colpo di scena sul futuro di Noa Lang: le ultime dalla Turchia

di
Mercato Napoli, colpo di scena sul futuro di Noa Lang: le ultime dalla Turchia
Noa Lang in campo con la maglia del Galatasaray (AnsaFoto) SpazioNapoli.it
Il Galatasaray trattiene Noa Lang

Noa Lang lascia Napoli definitivamente. Il Galatasaray ha deciso di esercitare il riscatto dell’esterno olandese per 28 milioni di euro, trasformando il prestito iniziale in un trasferimento permanente.

Lang al Galatasaray: 11 presenze e la scelta del riscatto

L’olandese ha fornito prestazioni concrete che hanno convinto la dirigenza turca a investire. In undici apparizioni ha segnato 2 gol e fornito 2 assist, numeri che rispecchiano un impatto positivo immediato nel campionato turco. Il club giallorosso aveva pagato 2 milioni per il prestito iniziale e ora completa l’operazione versando i 28 milioni pattuiti nella clausola di riscatto.

La scelta del Galatasaray arriva dopo soli mesi dall’arrivo. Lang ha conquistato staff tecnico e ambiente con adattamento rapido al calcio turco, dimostrando di essere un innesto funzionale al progetto. Non si tratta di una scommessa al buio: la società ha osservato il giocatore nei mesi precedenti e ha deciso di confermare la fiducia.

Il Galatasaray trattiene Noa Lang
Noa Lang in campo con la maglia del Galatasaray (AnsaFoto) SpazioNapoli.it

Napoli: Lang se ne va, ma l’operazione era già programmata

L’accordo prevedeva il riscatto del Galatasaray e Napoli incassa la somma prevista, utilizzando il ricavato per il prossimo mercato estivo. Il club partenopeo aveva già messo in conto la partenza dell’olandese e aveva pianificato le alternative in attacco.

L’operazione Lang rappresentava una soluzione temporanea per liberare spazio in rosa e generare liquidità. La cessione definitiva al Galatasaray completa il ciclo iniziato lo scorso gennaio, quando l’esterno era arrivato a Napoli senza riuscire a imporsi immediatamente. Ora la squadra di Conte potrà concentrarsi su profili diversi per il reparto offensivo.

Il Galatasaray chiude così una trattativa che aveva i tempi già definiti. Noa Lang continua la sua carriera in Turchia con status di giocatore riscattato, mentre il Napoli prosegue nella costruzione della rosa per la prossima stagione con i fondi derivanti da questa cessione.

Napoletano di Bagnoli, cresciuto con il profumo del mare e il rombo del San Paolo. Dal 2015 mi occupo di giornalismo sportivo nell'orbita del network editoriale Nuovevoci, dove il calcio non è solo lavoro ma vera e propria ragione di vita. Collaboro con SpazioNapoli.it dall'anno della sua fondazione, seguendo da vicino le vicende azzurre con l'occhio del cronista e il cuore del tifoso. Ho studiato Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e ho approfondito il giornalismo digitale con un corso di specializzazione in SEO editoriale e storytelling sportivo. Seguo con particolare attenzione il calciomercato, le dinamiche tattiche e la vita del club, convinto che il Napoli meriti sempre la narrazione migliore possibile.

Gestione cookie