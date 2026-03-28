“Difficile così lavorare insieme…”: Napoli, De Bruyne torna sul caso Lukaku

Il caso Lukaku è ormai diventato l’argomento di discussione principale in questa sosta che ha visto emergere un caso davvero spigoloso in questi giorni. Il mancato rientro di Big Rom, la posizione dura del Napoli ed uno strappo che ad oggi molti raccontano come insanabile.

Lukaku, le parole di De Bruyne

A parlare di questa situazione è stato anche Kevin De Bruyne dal ritiro del Belgio. L’ex Manchester City ha affrontato proprio questo tema legato al compagno di squadra e di Nazionale, spiegando quanto la polemica sia deleteria per tutto in questo momento.

“Quando si hanno due visioni diverse è difficile lavorare insieme. “Io ho fatto una riabilitazione completa (in Belgio, ndr), Romelu metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando si hanno due visioni diverse, è difficile lavorare insieme. C’erano delle divergenze. Non è l’ideale se si vuole tornare a raggiungere la forma fisica migliore”, ha detto De Bruyne.