Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Di Lorenzo, l’infortunio è una doppia batosta: l’annuncio dell’agente

di
Di Lorenzo, l’infortunio è una doppia batosta: l’annuncio dell’agente
Giovanni Di Lorenzo in azione durante la sfida di campionato Milan-Napoli. Fonte: ANSA
Giovanni Di Lorenzo capitano Napoli in maglia azzurra, rimarrà a Castel Volturno per continuare le terapie anziché partire per la Bosnia

Dopo il sostegno dalla tribuna dato alla Nazionale per la prima sfida dei playoff Mondiale contro l’Irlanda del Nord, Giovanni Di Lorenzo resterà a Castel Volturno e non raggiungerà l’Italia in Bosnia per la finale playoff dei Mondiali 2026. Il capitano del Napoli sceglie di proseguire il recupero dall’infortunio anziché supportare i compagni. Una scelta doverosa dopo quanto fatto giovedì sera.

Di Lorenzo e il sacrificio di Bergamo: già troppe le energie spese

L’impegno di giovedì a Bergamo ha già comportato uno sforzo notevole. Di Lorenzo è partito nel pomeriggio dopo le sedute terapeutiche, ha dato il suo supporto agli azzurri e la mattina successiva ha fatto rientro a Napoli alle sei del mattino. Questo ciclo intenso ha assorbito energie preziose per il recupero.

Il suo agente, Mario Giuffredi, a Stile Tv ha chiarito la situazione senza ambiguità:

Non credo che andrà in Bosnia, perché è sottoposto a terapie per l’infortunio. Ha fatto un grande sacrificio per essere giovedì a Bergamo, è partito il pomeriggio dopo le terapie e la mattina dopo alle 6 è tornato a Napoli”.

Dunque il capitano azzurro resterà a Castel Volturno, con l’obiettivo di tornare il prima possibile a disposizione di Antonio Conte.

Di Lorenzo in campo
Giovanni Di Lorenzo in azione durante la Supercoppa Italiana

Quando ci sarà il rientro? Spunta una data

Le terapie richiedono continuità e non tollerano interruzioni. Saltare giorni di trattamento per una trasferta in Bosnia significherebbe compromettere i tempi di guarigione. L’agente ha espresso una speranza precisa, con l’obiettivo fine aprile messo nel mirino:

“Oggi non è nelle condizioni di saltare giorni di terapia perché si avvicina il recupero. Sul rientro, la mia speranza è che l’ultima settimana di aprile possa essere quella giusta per rivederlo in campo“.

 

Antonio Bruzzano, aspirante giornalista sportivo, in collaborazione (lato sito e social) con SpazioNapoli, Rompipallone, SpazioJ, SpazioInter e SpazioMilan. Lo sport come seconda casa, il calcio come seconda pelle. Racconto tutte le sfumature dietro allo sport più seguito di sempre, con l'obiettivo di arrivare nelle case degli italiani e non.

Gestione cookie