Belgio, Garcia spiega la situazione di Lukaku: “Ha un obiettivo…”

Dal ritiro del Belgio, l’ex allenatore del Napoli ed attuale CT dei diavoli rossi ha chiarito la situazione di Romelu Lukaku, fermatosi nelle ultime uscite per problemi fisici. Rudi Garcia ai microfoni di Vtm Nieuws ha spiegato come l’attaccante non sia partito con la nazionale perché non si sente ancora al 100% e preferisce lavorare per ritrovare la migliore condizione in vista dei prossimi mondiali.

Le parole di Garcia sulle condizioni di Lukaku

Secondo l’ex allenatore della Roma, alla base della scelta c’è anche una componente psicologica: la paura di incombere in nuovi infortuni quando non si è pienamente recuperati. Una situazione che richiede prudenza e gestione graduale, soprattutto per un giocatore con le sue responsabilità offensive:

“Non è partito perché non si sente al 100%. Vuole essere in piena forma per i Mondiali. La paura psicologica di infortunarsi di nuovo gioca un ruolo importante quando non ci si sente al meglio. Il suo caso è diverso da quello di Kevin De Bruyne. Lui si è sottoposto a un intervento chirurgico, mentre Romelu sta seguendo una terapia conservativa. Grandi giocatori come Francesco Totti hanno avuto infortuni simili, e in questi casi ci vuole tempo”.

Lukaku, le differenze con De Bruyne e i prossimi passi

Le dichiarazioni del CT belga confermano quindi la volontà di non forzare i tempi di recupero per Lukaku, che punta a ritrovare la miglior condizione fisica in vista dei prossimi impegni internazionali. La componente psicologica, come sottolineato da Garcia, resta un fattore determinante nella gestione del rientro in campo.

Il confronto con Kevin De Bruyne evidenzia inoltre la differenza tra chi ha affrontato un intervento chirurgico e chi, come Lukaku, sta seguendo un percorso conservativo. Un approccio che richiede prudenza e gradualità, anche per evitare possibili ricadute.