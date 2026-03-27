Napoli-Milan, ora è ufficiale: che batosta per i tifosi!

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, ma ora è ufficiale. Il ‘Diego Armando Maradona’ non ospiterà la Curva Sud. La decisione, che ha fatto tanto discutere nel mondo rossonero, è stata presa in queste ore, con anche il comunicato ufficiale esposto. Niente da fare per il Milan, dunque, che non avrà i suoi tifosi per una sfida importante.

Trasferta vietata ai residenti in Lombardia: l’annuncio

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto delle prescrizioni in merito al match tra Napoli e Milan del giorno 6 aprile 2026, con pessime notizie per i rossoneri. È stata vietata la vendita dei tagliandi ai residenti della Regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società ‘S.S.C. Napoli’, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026:

La vendita dei tagliandi nel settore ospiti sarà consentita ai soli possessori di fidelity card della società AC Milan, non residenti nella regione Lombardia. Il provvedimento è stato adottato su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 23 marzo e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.