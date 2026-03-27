Napoli, assalto di Manna al baby fenomeno: arriva dalla Bundesliga

Karim Coulibaly finisce nel mirino del Napoli per l’estate: il difensore centrale classe 2007 del Werder Brema attira l’attenzione di Giovanni Manna con 22 presenze in Bundesliga.

Coulibaly: il talento tedesco che convince Manna

Il giovane difensore tedesco rappresenta esattamente il profilo che il Napoli sta cercando per il futuro. Coulibaly ha collezionato 22 presenze in Bundesliga in questa stagione, dimostrando già una certa solidità nonostante l’età. La sua fisicità è marcata, il potenziale di crescita enorme. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno intravisto in lui doti chiare e un talento evidente, elementi che lo distinguono dai coetanei nel campionato tedesco.

L’attaccante ha già segnato in questa stagione, precisamente alla seconda giornata contro il Bayer Leverkusen. Un gol che non è casuale: testimonia la capacità del classe 2007 di inserirsi negli spazi e di partecipare all’azione offensiva. Per un difensore di questa età, la capacità di leggere il gioco e di contribuire alla costruzione dal basso è fondamentale nel calcio moderno.

Coulibaly e il Werder Brema: quale il prezzo?

Quanto costa Coulibaly al Napoli? Il Werder Brema non ha ancora fissato una valutazione ufficiale per il suo giovane difensore, ma un diciottenne con 22 presenze in Bundesliga e margini di crescita evidenti non si regala. La trattativa, se dovesse decollare, richiederebbe un investimento significativo per anticipare la concorrenza di altri club europei.

La strategia di Manna è chiara: costruire una difesa del futuro senza aspettare che i profili interessanti si sviluppino completamente. Coulibaly ha ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto nella lettura tattica e nella gestione dei momenti di pressione. Il Napoli punta a intervenire ora, quando il cartellino è ancora alla portata, piuttosto che inseguire profili già affermati a costi proibitivi.

La difesa del Napoli: il progetto under di Manna

L’interesse per Coulibaly si inserisce in un progetto più ampio di ringiovanimento difensivo. Il direttore sportivo azzurro sta scandagliando i mercati europei alla ricerca di talenti giovani ma già con esperienze concrete. Coulibaly incarna perfettamente questo profilo: diciotto anni, ma già testato nella Bundesliga, uno dei campionati più competitivi d’Europa. La sua disponibilità a trasferirsi in Italia, il possibile adattamento tattico e il costo contenuto rispetto ai profili già affermati lo rendono una priorità.

L’estate 2025 sarà decisiva per il Napoli nel comparto difensivo. Coulibaly rappresenta una delle opzioni concrete che il club sta valutando per rinforzare il reparto con prospettive di lungo termine. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il giovane tedesco del Werder Brema potrebbe diventare uno dei volti nuovi della difesa azzurra nei prossimi anni.