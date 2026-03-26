Osimhen-Galatasaray, avventura al capolinea? Annuncio a sorpresa dalla Turchia

Victor Osimhen lascia Istanbul a una condizione precisa: il Galatasaray chiede 150 milioni di euro per liberarlo in estate. Una valutazione che il club turco ritiene corretta dopo due stagioni di rendimento elevato.

Osimhen al Galatasaray: i 150 milioni che cambiano il mercato

Come rivela il quotidiano turco Fanatik, la permanenza dell’attaccante nigeriano dipende da una cifra astronomica. Il Galatasaray non sconta il prezzo nonostante le avances dal mercato internazionale. L’ex Lille ha dimostrato valore concreto in Champions League, e i turchi traducono questa performance in una richiesta intransigente: 150 milioni di euro non sono negoziabili. Nessun margine di trattativa, nessuna sconto tattico. Chi vuole Osimhen deve pagare quella cifra intera.

Il contesto tattico è chiaro: Osimhen ha trovato stabilità calcistica dopo il caos partenopeo. Ha segnato, ha inciso, ha trascinato il Galatasaray in competizioni europee. Due stagioni costruttive hanno consolidato il suo status dentro il progetto turco. L’attaccante stesso ha confessato pubblicamente il legame con la società: “Il Galatasaray mi ha salvato nel momento più difficile. Dal momento in cui ho firmato per quel club, persino mia figlia si è sentita più legata ad esso di me. Sarò per sempre grata a quella società”. Le parole non sono casuali. Riflettono una scelta consapevole, non una soluzione temporanea.

Il mercato internazionale e il prezzo di Osimhen

Quale squadra europea ha 150 milioni liquidi per un attaccante già trentenne? La domanda è legittima. Il Barcellona circola nelle indiscrezioni spagnole, ma la realtà finanziaria è severa. La Juventus ha flirtato con il nigeriano, ma non con queste cifre. Il Paris Saint-Germain potrebbe avere i mezzi, ma non la necessità tattica immediata. La Premier League rimane il mercato più ricco, eppure nessun club ha ancora mosso passi concreti. Il Galatasaray fissa il prezzo consapevole che pochi lo pagheranno. Questo non è un difetto della strategia turca: è una protezione del proprio asset.

La valutazione di 150 milioni rappresenta un calcolo preciso. Non è inflazionata rispetto al mercato degli attaccanti elite, ma è comunque una cifra che pochi club europei sostengono contemporaneamente. Osimhen rimane nel progetto turco fino a quando il mercato non produce un’offerta seria. Il Galatasaray ha già dimostrato di saper gestire i propri giocatori con fermezza.

Lo scenario di Osimhen per l’estate 2025

L’estate prossima porterà chiarimenti. O una squadra europea presenta un’offerta credibile a 150 milioni, oppure Osimhen prosegue ad Istanbul. Non ci sono zone grigie. Il Galatasaray non negozia al ribasso, e il nigeriano ha esplicitamente riaffermato la lealtà verso il club. Questo blocco tattico potrebbe proteggerlo dalle speculazioni di mercato e permettergli di continuare il suo percorso di reputazione nel calcio internazionale. Nel frattempo, il Napoli osserva da lontano una storia che avrebbe potuto scrivere diversamente, e il calciomercato internazionale attende sviluppi concreti su Osimhen.