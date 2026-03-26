Napoli e mondo del calcio in lutto: è scomparso Beppe Savoldi

Beppe Savoldi si è spento a 79 anni. L’ex attaccante del Napoli, noto come “mister 2 miliardi” per il trasferimento record che lo portò in azzurro, non è più tra noi. L’annuncio della scomparsa è arrivato dal figlio Gianluca attraverso i social.

Savoldi: il bomber che costò più di tutti

Negli anni Settanta il Napoli decise di investire cifre allora astronomiche su un attaccante dalle qualità indiscusse. Savoldi rappresentava il simbolo di quella stagione di ambizioni senza freni, quando gli azzurri puntavano a competere ai massimi livelli del calcio italiano. L’operazione di mercato che lo portò in campania rimase scolpita nella memoria dei tifosi partenopei non solo per il valore tecnico del giocatore, ma soprattutto per l’esborso economico richiesto.

La carriera di Savoldi nel calcio professionistico attraversò diverse realtà italiane. Prima di approdare a Napoli aveva già costruito una reputazione importante nel panorama calcistico nazionale. La sua esperienza, il fiuto del gol e la capacità di fare da riferimento offensivo lo resero uno dei bomber più ricercati della sua epoca. Il suo arrivo in azzurro fu accolto con grande entusiasmo dalla piazza.

Un’eredità che resta nel calcio italiano

La scomparsa di Savoldi segna la fine di un’era per il calcio italiano. Rappresenta uno dei tanti protagonisti di un’epoca in cui il Napoli costruiva squadre capaci di competere ai vertici della Serie A. La generazione di calciatori che attraversò gli anni Settanta ha lasciato tracce indelebili nella storia del club partenopeo e nel panorama calcistico nazionale.

Il mondo del calcio perde una figura che ha segnato un’intera generazione di appassionati. La memoria collettiva dei tifosi del Napoli rimarrà legata al suo nome e all’ambizione che rappresentò. Beppe Savoldi continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha visto giocare e nella storia del club partenopeo, dove rimane uno dei trasferimenti più significativi dal punto di vista economico e sportivo.