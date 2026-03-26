Napoli, doppia frenata per due rinnovi: l’addio ora è possibile, le ultime

Giovanni Manna congela le trattative su Spinazzola e Juan Jesus: il direttore sportivo azzurro ha messo in standby i rinnovi, legando ogni prolungamento al rispetto delle condizioni economiche del club.

Spinazzola: la distanza sul biennale blocca tutto

Lo stallo su Spinazzola nasce da una richiesta precisa. L’esterno sinistro chiede un contratto biennale, mentre il Napoli propone solo un anno di prolungamento. Secondo Nicolò Schira, esperto di mercato, “se si rinnovano alle condizioni del Napoli, se ne può parlare; altrimenti, si può anche arrivare a una separazione”. La distanza tra le parti è sostanziale e non marginale: non si tratta di cifre economiche, ma di durata. Per questo motivo le strade potrebbero dividersi definitivamente in estate, quando il giocatore avrà un anno in meno di contratto e maggiore potere negoziale.

Manna ha scelto di non forzare la situazione. Il direttore sportivo attende sviluppi senza pressioni artificiali, consapevole che Spinazzola potrebbe trovare altre destinazioni se il Napoli non asseconda le sue richieste. La strategia è chiara: rinnovo alle condizioni azzurre oppure addio.

Juan Jesus: l’età anagrafica pesa sulle valutazioni

Diversa la situazione di Juan Jesus, che con Antonio Conte trova spazio regolare. Tuttavia, il difensore classe 1991 si avvicina ai 35 anni, e questo elemento costringe il Napoli a valutazioni più complesse. “Anche qui sono necessarie valutazioni”, ha dichiarato Schira, sottolineando come l’anagrafe rappresenti un fattore decisivo nelle scelte di mercato.

Il brasiliano non è in uscita immediata, ma il rinnovo non è automatico. Il club vuole capire se prolungare un contratto a un difensore prossimo ai 35 anni conviene sul piano tecnico e finanziario. La valutazione sarà completata nelle prossime settimane, quando Manna avrà chiarezza sulla strategia difensiva per la prossima stagione.

Napoli: la strategia di Manna sui rinnovi

Giovanni Manna applica un principio rigido: nessun rinnovo fuori dai parametri stabiliti. Questa linea riguarda sia Spinazzola che Juan Jesus, ma riflette una visione più ampia della gestione della rosa. Il direttore sportivo non cede a pressioni esterne e mantiene il controllo sui costi salariali, evitando accordi che potrebbero creare squilibri futuri. La strategia funziona solo se il club ha alternative concrete: per Spinazzola, il mercato offre soluzioni; per Juan Jesus, la profondità della difesa consente scelte senza traumi.

Il mercato estivo del Napoli dipenderà molto da queste decisioni. Se Spinazzola e Juan Jesus non rinnoveranno, gli azzurri dovranno investire su nuovi difensori e su un esterno sinistro di livello. Se accetteranno le condizioni di Manna, la rosa rimane stabile e il budget si concentra su altri reparti.