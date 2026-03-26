Italia-Irlanda del Nord, Gattuso sceglie Politano dal 1′: le formazioni ufficiali

Matteo Politano gioca dal primo minuto nella semifinale dei play-off di qualificazione al Mondiale 2026 tra Italia e Irlanda del Nord. L’esterno azzurro ha recuperato e sarà schierato come titolare nel centrocampo a cinque di Gattuso.

Nessuna sorpresa nelle scelte del commissario tecnico. La formazione italiana si schiera con il consueto 3-5-2, con Donnarumma in porta e la difesa composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo, Politano agisce sulla corsia destra insieme a Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco. In attacco confermata la coppia Kean-Retegui per affrontare una sfida cruciale nel percorso verso il torneo mondiale.

Politano a destra: la scelta tattica di Gattuso

L’inserimento di Politano nel ruolo di esterno offensivo rappresenta una conferma rispetto alle indicazioni della vigilia. L’esterno del Napoli avrà il compito di spingere sulla fascia destra, supportando l’azione offensiva azzurra in una partita decisiva. Il recupero del giocatore partenopeo ha permesso a Gattuso di mantenere la continuità tattica rispetto alle ultime convocazioni.

Rispetto alle notizie degli ultimi giorni, Politano ha superato la concorrenza di Palestra, che lo aveva insediato nella titolarità a destra. Panchina per Meret, con Donnarumma titolarissimo e capitano, e per Spinazzola, con Dimarco dal 1′ a sinistra.

Irlanda del Nord con O’Neill: il 5-4-1 difensivo

Gli ospiti rispondono con un assetto più prudente. Michael O’Neill schiera i suoi con un 5-4-1 compatto, puntando sulla solidità difensiva per contenere l’iniziativa italiana. Charles, Devlin, Hume, McNair e McConville formano una linea arretrata a cinque elementi. In attacco il solo Donley supportato dal centrocampo, con Price in posizione avanzata. La strategia dell’Irlanda del Nord è chiaramente quella di limitare i danni e colpire in contropiede, sfruttando gli spazi che potranno crearsi dalle spinte laterali azzurre.

L’Italia affronta questa semifinale con l’obiettivo di raggiungere la finale e avvicinarsi alla qualificazione al Mondiale 2026. Con Politano titolare sulla destra e la coppia Kean-Retegui in attacco, gli azzurri hanno a disposizione gli strumenti offensivi per scardinare la difesa irlandese. La partita determinerà il proseguo del percorso della Nazionale verso il torneo internazionale, con il Napoli rappresentato da uno dei suoi protagonisti in campo.