Mercato Napoli, Coulibaly nel mirino: le parole dell’agente in diretta

Karim Coulibaly attira l’attenzione del Napoli e di altri grandi club europei. L’agente del difensore del Werder Brema, Nochi Hamasor, conferma i contatti in corso con diverse squadre di livello internazionale.

Coulibaly e il Napoli: contatti attivi ma non avanzati

Nochi Hamasor ha rivelato lo stato delle trattative durante un intervento a Stile TV. L’agente non nasconde l’interesse partenopeo ma chiarisce che la situazione non ha raggiunto fasi definitive. “Siamo in contatto con più club perché quando un giovane si esprime così è normale ricevere interesse” ha dichiarato Hamasor. Il procuratore precisa che i colloqui coinvolgono squadre diverse senza ancora individuare rapporti privilegiati. Il profilo del diciottenne difensore ha catalizzato l’attenzione del calcio europeo di vertice.

Coulibaly ha già collezionato presenze significative in Bundesliga nonostante l’età. Il giovane difensore possiede margini di crescita considerevoli, con ancora tre o cinque anni davanti per sviluppare tutte le sue qualità tecniche e tattiche. La sua gioventù rappresenta il valore principale nel mercato attuale, dove talenti promettenti con esperienza internazionale comandano valutazioni crescenti.

Il cognome Koulibaly e le differenze tra i due difensori

L’assonanza con Kalidou Koulibaly non deve trarre in inganno. Hamasor ha voluto chiarire esplicitamente questa questione: “Hanno lo stesso cognome, ma porteremo in una nuova squadra un Coulibaly 2.0. Grande rispetto per Kalidou Koulibaly, ma sono due giocatori diversi e in questo momento l’unica similitudine è il cognome“. Due profili difensivi distinti, sebbene il passato di Koulibaly al Napoli possa aver contribuito a mantenere alta l’attenzione dei partenopei su difensori con cognomi simili provenienti da competizioni europee prestigiose.

Quale prezzo per Coulibaly? Hamasor evita stime precise, affermando che i valori oscillano continuamente in base al momento e alle dinamiche negoziali. “Può costare 22 o 102, il valore cambia mentre parliamo” ha spiegato l’agente, sottolineando come fattori legati al timing e alle parti coinvolte influenzino direttamente la valutazione economica del calciatore. Una posizione che rimanda le cifre concrete alle prossime finestre di mercato.

Coulibaly ha manifestato disponibilità verso il trasferimento in Italia. “Sarò sempre pronto per venire in Italia e a Napoli” le parole dell’agente che traducono la propensione del difensore verso il calcio italiano. Il Napoli rimane uno dei club monitorati da Hamasor insieme ad altri grandi nomi del panorama europeo. La prossima estate potrebbe rappresentare il momento di accelerazione concreto per definire la destinazione del difensore del Werder Brema, con gli azzurri inseriti tra le opzioni principali.