Noa Lang rompe il silenzio: “Vi svelo che cos’è successo con Conte”

Noa Lang torna a parlare della sua esperienza al Napoli e del rapporto con Antonio Conte. L’esterno olandese, oggi al Galatasaray, ha raccontato in un’intervista i mesi vissuti in azzurro, tra difficoltà e crescita personale. Le sue parole arrivano in un momento positivo della sua stagione e offrono uno sguardo diretto su dinamiche interne e scelte tecniche. Un racconto che aiuta a capire meglio cosa non ha funzionato e quali insegnamenti ha portato con sé.

Il rapporto con Conte e il rispetto reciproco

Noa Lang ha voluto chiarire il suo rapporto con Antonio Conte, sottolineando il rispetto mai venuto meno. L’esperienza a Napoli è stata intensa, anche se non sempre semplice da gestire.

“È un grande allenatore, mi ha voluto a tutti i costi e il Napoli è un grande club. Ho imparato che esistono tante culture diverse nel calcio”. “A volte succede che non scatti la scintilla, ma non mi pento di nulla. È stata un’esperienza formativa. Alla fine giocavamo senza esterni offensivi. Ho sempre dato tutto in allenamento e cercato di divertirmi”.

Parole che raccontano una relazione professionale solida, anche davanti alle difficoltà. Conte ha creduto in lui, ma il percorso non ha trovato continuità in campo.

Allenamenti duri e crescita personale

Uno degli aspetti più evidenti riguarda il metodo di lavoro. Lang ha vissuto una preparazione molto diversa rispetto alle sue abitudini, con un approccio più intenso e meno orientato al gioco.

“Io ero abituato ad allenarmi divertendomi, fare partitelle, tirare in porta. A Napoli siamo andati in ritiro e per una settimana non ho visto un pallone. Però sentivo che stavo diventando più forte”.

Un cambiamento che ha inciso sul suo modo di vivere il calcio. Anche senza spazio in partita, Lang ha percepito un miglioramento fisico e mentale.

La scelta di andare via e il presente al Galatasaray

Il passaggio al Galatasaray è stato una scelta chiara. Lang cercava continuità e la possibilità di esprimersi con più libertà. A Napoli, invece, le opportunità erano limitate.

“Ora c’è un Mondiale in arrivo. A Napoli non avevo la garanzia di giocare e così quando si è fatto avanti il Galatasaray non ho avuto dubbi”.

La scelta si è rivelata utile per il giocatore, che ha ribadito l’imoirtanza di aver vissuto l’esperienza al Napoli, pur non avendo visto scattare la giusta scintilla. Il futuro sarà in Turchia? Dopo il Mondiale si avrà una risposta definitiva.