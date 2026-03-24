Napoli, nuovo giovanissimo obiettivo: possibile derby di mercato con la Roma!

Il Napoli e la Roma si stanno muovendo con grande attenzione sul mercato dei giovani talenti e hanno entrambe messo nel mirino Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007 attualmente in forza al Salisburgo. Il giovane calciatore, secondo il giornalista di mercato Nicolò Schira, sta attirando l’interesse di numerosi club europei grazie a prestazioni convincenti in Austria ,,,e a qualità tecniche non comuni per la sua età. Il Napoli segue da vicino il suo sviluppo, puntando a rinforzare il reparto offensivo con prospetti di grande futuro.

La situazione di mercato e gli ostacoli

Nonostante l’interesse italiano, la situazione di Alajbegovic è complicata dalla presenza del Bayer Leverkusen, che mantiene un forte controllo sul giocatore.

Il club tedesco può infatti attivare una clausola di recompra da 8 milioni di euro, un elemento che potrebbe anticipare qualsiasi inserimento delle squadre italiane. La strategia del Napoli sarà quindi attentamente calibrata, valutando tempi, modalità e risorse per provare a convincere il talento a scegliere la destinazione partenopea per il suo percorso di crescita.

Il profilo del giovane esterno è molto interessante: velocità, tecnica e abilità nell’uno contro uno lo rendono un calciatore moderno e adatto al calcio europeo contemporaneo, non a caso viene paragonato a Yildiz.

Alajbegovic rappresenta una pedina versatile per le corsie offensive e può diventare rapidamente un punto di riferimento per qualsiasi club attento ai giovani di prospettiva.

Nei prossimi mesi è attesa una vera e propria sfida di mercato, con Napoli e Roma pronte a giocarsi le loro carte.