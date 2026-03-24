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Napoli, non arrivano buone notizie dalla Serie A: la classifica fa discutere

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Napoli, non arrivano buone notizie dalla Serie A: la classifica fa discutere
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Antonio Conte non allenerà il Napoli durante la sosta

Sono stati aggiornati i valori di mercato della Serie A secondo ‘Transfermarkt’ ma i dati, in casa azzurra, fanno discutere. Il Napoli, protagonista nelle ultime stagioni, compare poco nella classifica dei giocatori più preziosi del campionato. Solo un azzurro riesce a entrare nella top 10, mentre altri nomi della rosa restano più indietro.

I giocatori più preziosi della Serie A: solo un azzurro in top 10

Secondo la nuova classifica dei valori di mercato della Serie A, pubblicata da ‘Transfermarkt, il Napoli fatica a piazzarne più di uno tra i più quotati, pur avendo diversi giocatori di livello in rosa.

 

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Scorrendo la classifica emergono alcuni dati chiari. Sam Beukema è valutato 25 milioni, David Neres si attesta sui 28 milioni, mentre Alessandro Buongiorno sale a quota 35 milioni.

Più in alto si trova Scott McTominay, valutato 45 milioni, e ancora meglio Rasmus Hojlund, che raggiunge i 50 milioni unico a piazzarsi in top 10, al sesto posto. Numeri importanti, ma che però non bastano per portare più giocatori del Napoli oltre l’attaccante tra i primi dieci.

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.

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